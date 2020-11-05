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Де Пена рассказал, как ему при участии Суареса удалось заполучить игровую футболку Месси

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Заполучить футболку от Лионеля, как оказалось, не так уж и просто

Де Пена рассказал, как ему при участии Суареса удалось заполучить игровую футболку Месси
Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о том, как ему удалось заполучить игровую футболку Лионеля Месси после матча 3-го тура ЛЧ с "Барселоной" (1:2).

"Я знаю Луиса Суареса, я играл раньше с его братом, и на днях связался с ним. Он был любезен и согласился помочь, переговорив с Месси.

После финального свистка я подошел к Месси, которого уже уведомили, и он сказал, что без проблем поменяется в раздевалке. Он дал мне свою футболку, а я ему свою, но я не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом.

Месси по-прежнему лучший игрок мира, и будет им до того дня, пока не завершит карьеру. Сейчас он выполняет работу, которую не делал раньше. Внезапно он оказался единственным лидером и должен вести команду. Раньше его поддерживали Иньеста и Хави", – сказал де Пена.

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В статье: Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Cadena Ser

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Комментарии (3)
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Elektrikc (Львів)
05.11.2020 в 20:42
правду сказав Леоненко: "Рожденный ползать - летать не может"
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+1
-6
Лекарь (село Дарница)
05.11.2020 в 21:14
Разве Леоненко что-то говорил про Месси?
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0
0
prostors (Вольногорск)
05.11.2020 в 21:20
Это Леон про себя после пива.
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+2
0


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