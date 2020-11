Де Пена рассказал, как ему при участии Суареса удалось заполучить игровую футболку Месси

Вингер " Динамо " Карлос де Пена рассказал о том, как ему удалось заполучить игровую футболку Лионеля Месси после матча 3-го тура ЛЧ с "Барселоной" (1:2).

"Я знаю Луиса Суареса, я играл раньше с его братом, и на днях связался с ним. Он был любезен и согласился помочь, переговорив с Месси.

После финального свистка я подошел к Месси, которого уже уведомили, и он сказал, что без проблем поменяется в раздевалке. Он дал мне свою футболку, а я ему свою, но я не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом.

Месси по-прежнему лучший игрок мира, и будет им до того дня, пока не завершит карьеру. Сейчас он выполняет работу, которую не делал раньше. Внезапно он оказался единственным лидером и должен вести команду. Раньше его поддерживали Иньеста и Хави", – сказал де Пена.

‼️ COM VA ACONSEGUIR LA SAMARRETA DE MESSI?



????️ Carlos de Pena, jugador del @DynamoKyiv: "Hice gestiones previas con @LuisSuarez9, he hablado con él más de una vez. Fue muy amable y habló con Leo"



"Al acabar el partido Messi me dio la camiseta en los vestuarios, yo le di la mía" pic.twitter.com/lwd8uK6t6u