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Де Пена рассказал, как ему при участии Суареса удалось заполучить игровую футболку Месси
Заполучить футболку от Лионеля, как оказалось, не так уж и просто
Вингер "
"Я знаю Луиса Суареса, я играл раньше с его братом, и на днях связался с ним. Он был любезен и согласился помочь, переговорив с Месси.
После финального свистка я подошел к Месси, которого уже уведомили, и он сказал, что без проблем поменяется в раздевалке. Он дал мне свою футболку, а я ему свою, но я не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом.
Месси по-прежнему лучший игрок мира, и будет им до того дня, пока не завершит карьеру. Сейчас он выполняет работу, которую не делал раньше. Внезапно он оказался единственным лидером и должен вести команду. Раньше его поддерживали Иньеста и Хави", – сказал де Пена.
‼️ COM VA ACONSEGUIR LA SAMARRETA DE MESSI?— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) November 5, 2020
????️ Carlos de Pena, jugador del @DynamoKyiv: "Hice gestiones previas con @LuisSuarez9, he hablado con él más de una vez. Fue muy amable y habló con Leo"
"Al acabar el partido Messi me dio la camiseta en los vestuarios, yo le di la mía" pic.twitter.com/lwd8uK6t6u
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