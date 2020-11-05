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Леоненко: Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Чтобы не заболеть коронавирусом

Леоненко: Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал выступления 18-летнего голкипера киевлян Руслана Нещерета в матче Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" (2:1).

"Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах, и причем долго. До первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.

У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против "Барселоны" сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и Тер Штеген, который тащил каталонцев", - сказал Леоненко.

Напомним, что 18-летний кипер стал одним из героев матча, сделав 12 сейвов и получив самые высокие оценки за поединок от различных статистических порталов.

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В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Saint52 (Рябухи)
05.11.2020 в 23:49
Купи себе будку и оттуда гавкай.
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+2
0
Golfik25 (Киев)
05.11.2020 в 22:45
леоненко я бы советовал возвращаться обратно на хрен Ахмета.
Ответить
+4
-2
Просто Квашин (Харьков)
06.11.2020 в 00:21
он не слазил...
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
05.11.2020 в 22:40
Скільки це п"яне рило буде щось там коментувати?
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 22:38
Тупе, обмежене чувирло
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+4
-3
Просто Квашин (Харьков)
05.11.2020 в 22:30
Леоненко - купи себе кобылу, залезь ей в промежность...Там твое место по жизни...
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+6
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.11.2020 в 22:28
Леон - йух :)
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+5
-5


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