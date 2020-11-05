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Леоненко: Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить
Чтобы не заболеть коронавирусом
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал выступления 18-летнего голкипера киевлян Руслана Нещерета в матче Лиги чемпионов
"Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах, и причем долго. До первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.
У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против "Барселоны" сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и Тер Штеген, который тащил каталонцев", - сказал Леоненко.
Напомним, что 18-летний кипер стал одним из героев матча, сделав 12 сейвов и
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