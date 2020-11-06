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Капитан АЕКа: Нам были известны проблемы Зари в обороне

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Петрос Манталос надеется развить успех и в домашнем матче с Зарей

Капитан АЕКа: Нам были известны проблемы Зари в обороне
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Капитан АЕКа Петрос Манталос прокомментировал победу над "Зарей" (4:1) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

"Мы очень плохо начали групповой этап, потерпели два поражения. Приехали в Украину, чтобы добыть первую победу. Почему бы не сделать ее началом хороших выступлений?

Мы знали, как играет "Заря". Нам были известны ее проблемы в обороне. Мы нашли свободные зоны и добились результата. Теперь нужно сделать все и для победы над луганчанами в Греции", – сказал Манталос.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Петрос Манталос
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Источник:
SDNA

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