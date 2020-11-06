Капитан АЕКа: Нам были известны проблемы Зари в обороне

Капитан АЕКа Петрос Манталос прокомментировал победу над "Зарей" (4:1) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

"Мы очень плохо начали групповой этап, потерпели два поражения. Приехали в Украину, чтобы добыть первую победу. Почему бы не сделать ее началом хороших выступлений?

Мы знали, как играет "Заря". Нам были известны ее проблемы в обороне. Мы нашли свободные зоны и добились результата. Теперь нужно сделать все и для победы над луганчанами в Греции", – сказал Манталос.