Луческу: Мы пробыли в Барселоне уже семь часов, но еще не знали, состоится ли матч

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал румынскому изданию la Look Sport матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

"Матч был бы очень хорошим, если бы мы его выиграли. Мы очень хорошо подготовились к игре, знали, чего ожидать от соперника. Барселона – это команда, которая выиграет матч, если вы дадите ей пространство. Это команда, которая быстрыми игроками входит в свободные зоны.

Сначала я испугался, ведь мы были в Барселоне уже семь часов, но все еще не знали, состоится ли матч. Мы сдали тесты на вирус в воскресенье в лаборатории УЕФА, но в Испании нас попросили сделать это еще раз. Сомнения в том, состоится ли матч, способствовали нашему робкому старту.

К тому же у нас шесть игроков дебютировали в ЛЧ, а Камп Ноу давит даже без зрителей. Из-за этого у нас было не очень хорошее начало. Мы пропустили после ошибки нашего молодого защитника. Так атаковать Месси было нельзя. Потом мы вернулись, мы нашли выход из их прессинга, стараясь играть между линиями.

Думаю, мы были достойны ничьей. В отличии от матча с Ференцварошем, заключительный отрезок с Барселоной мы провели очень хорошо, но добыть положительного результата не смогли.

Мы сделали еще один шаг вперед, но впереди предстоит еще много работы", - сказал Луческу.