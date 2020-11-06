Лига Чемпионов
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Трижды огорчил четвертьфиналиста. Диогу Жота - лучший игрок третьего тура ЛЧ
Отличный трансфер чемпиона Англии
УЕФА продолжает подводить итоги третьего тура Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист этапа.
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Награду забрал Диогу Жота. Португальский форвард "Ливерпуля" отметился хет-триком в воротах "Аталанты", став главным героем встречи.
Well in, @DiogoJota18! ???? #UCL— Liverpool FC (@LFC) November 6, 2020
Отметим, что также на приз претендовали Плеа, Эн-Несери и Холанд.
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