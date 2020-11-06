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Трижды огорчил четвертьфиналиста. Диогу Жота - лучший игрок третьего тура ЛЧ

Лига Чемпионов
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Отличный трансфер чемпиона Англии

Трижды огорчил четвертьфиналиста. Диогу Жота - лучший игрок третьего тура ЛЧ
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УЕФА продолжает подводить итоги третьего тура Лиги Чемпионов. Был назван лучший футболист этапа.

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Награду забрал Диогу Жота. Португальский форвард "Ливерпуля" отметился хет-триком в воротах "Аталанты", став главным героем встречи.

Отметим, что также на приз претендовали Плеа, Эн-Несери и Холанд.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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