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Луческу: Месси отличный парень. Его поведение не производит впечатление, что это звезда

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник киевлян рассказал о своем разговоре с лидером каталонцев

Луческу: Месси отличный парень. Его поведение не производит впечатление, что это звезда
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча Лиги чемпионов с Барселоной (1:2) высказался о главной звезде каталонцев Лионеле Месси.

"Мы встречались с Месси уже не один раз. На нашем уровне общения только дружелюбие. Думаю, что Месси не нуждается в преувеличении его личности.

Перед игрой у нас был дружеский разговор. И когда я работал с "Шахтером", я также общался с Лео. Он отличный парень. Обычное его поведение не производит впечатление, что это звезда", - сказал Мирча Луческу в комментарии румынскому изданию Fotbal Look.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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zabo46
06.11.2020 в 20:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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-2
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 20:04
Так месси сейчас и не звезда
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-1
Лекарь (село Дарница)
06.11.2020 в 20:22
не согласен
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0
0
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 20:41
Ну ладно, павшая звезда
0
-2
Древний (Кривой Рог)
06.11.2020 в 21:01
Месси это не звезда ,это Супер звезда....Надо просто смотреть и наслаждаться игрой ...Без вариантов!!!
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