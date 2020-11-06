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Луческу: Месси отличный парень. Его поведение не производит впечатление, что это звезда
Наставник киевлян рассказал о своем разговоре с лидером каталонцев
Главный тренер "
"Мы встречались с Месси уже не один раз. На нашем уровне общения только дружелюбие. Думаю, что Месси не нуждается в преувеличении его личности.
Перед игрой у нас был дружеский разговор. И когда я работал с "Шахтером", я также общался с Лео. Он отличный парень. Обычное его поведение не производит впечатление, что это звезда", - сказал Мирча Луческу в комментарии румынскому изданию Fotbal Look.
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