Лига Чемпионов
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Слабое утешение. Гол форварда Краснодара признан лучшим в третьем туре ЛЧ
Команда все равно проиграла
УЕФА продолжает подбивать итоги третьего тура Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол этапа.
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Награду забрал форвард российского "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. Он смог забить "Севильи", однако его клуб упустил победу играя в большинстве (2:3).
???? Krasnodar winger Magomed Suleymanov wins #UCL Goal of the Week! ???????????? #UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ih75tTeInH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2020
Отметим, что также на награду претендовали Диаз ("Порту"), Мартинес ("Интер") и Плеа ("Боруссия" М).
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