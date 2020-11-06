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Слабое утешение. Гол форварда Краснодара признан лучшим в третьем туре ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда все равно проиграла

Слабое утешение. Гол форварда Краснодара признан лучшим в третьем туре ЛЧ
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УЕФА продолжает подбивать итоги третьего тура Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол этапа.

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Награду забрал форвард российского "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. Он смог забить "Севильи", однако его клуб упустил победу играя в большинстве (2:3).

Отметим, что также на награду претендовали Диаз ("Порту"), Мартинес ("Интер") и Плеа ("Боруссия" М).

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В статье: "Краснодар"
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