Примитивизм Месси и отличный план Луческу. Тактический анализ матча Барселона - Динамо

"Динамо" прогнозируемо проиграло "Барселоне" на "Камп Ноу", но при этом произвело очень хорошее впечатление. Команда Мирчи Луческу провела свой лучший матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Было заметно, что тренерский штаб гостей очень хорошо разобрал и изучил "Барсу" Рональда Кумана. У Луческу был замечательный, дерзкий план на игру и, что очень важно – он работал. По игре киевляне во многих компонентах не уступали и имели основания увести из Барселоны положительный результат.

"Динамо" не закрывалось, в глухую оборону. Вице-чемпионы Украины практически отказались от высокого прессинга, сделав ставку на зональную оборону компактным низким блоком. При этом в стандартную систему игры "Динамо", специально под соперника, были внесены коррективы. Как и в матче 1 тура группового турнира с "Ювентусом", второй раз в сезоне базовой схемой Киева была не 4-2-3-1, а 4-1-4-1.

Перед матчем "Динамо" испытывало серьезные кадровые проблемы. Из-за положительных проб на COVID-19 Мирча Луческу не мог рассчитывать на Бущана, Бойко, Миколенко, Шапаренко, Караваева, Дуэлунда, Цитаишвили, Белуцэ, Гармаша. Учитывая дисквалифицированного Сидорчука и травмированных Тымчика, Костевича и Бурду, выбор исполнителей для состава у Мирчи Луческу ограничивался до предела. Мало того, еще за день до матча не было точно известно, состоится ли он вообще. Многое зависело от результатов дополнительного тестирования команды.

Разумеется, это не добавляло оптимизма украинским любителям футбола. Сила соперника и кадровые проблемы на фоне ужасного поражения Шахтера от гладбахской "Боруссии" порождали серьезные опасения и за результат второй нашей команды в Лиге чемпионов. Согласитесь, подобные аномальные разгромы не лучшим образом сказываются на репутации украинского футбола, да и могут серьезно быть по психике самих футболистов.

Перед матчем главным кадровым вопросом в лагере киевлян был – Кто сыграет левого защитника? Вариантов было два – Левый вингер Де Пена или восстановившийся после травмы центральный защитник Шабанов, который в прошлом имел небольшой опыт игры на данной позиции. Мирча Луческу сделал выбор в пользу Артема. На мой взгляд, однозначно – правильное решение. Что собственно и подтвердила игра.

Шабанов был одним из лучших в матче, причем в составе обеих команд. Он на хорошем уровне отыграл в обороне и отличался эффективным взаимодействием на левом фланге с Родригесом. Наш левый фланг переигрывал правый фланг "Барселоны". Звучит пугающе, но это правда.

Было заметно, что активность "Динамо" на левом фланге – это не естественные процессы, сложившиеся в процессе эволюции матча, а важная часть плана на игру. Если искать пространство для быстрых атак в противостоянии с "Барсой", то, разумеется, в первую очередь – это зона, к которой номинально привязан Лионель Месси. При всем своем величии, Лео неприлично пассивен в игре без мяча.

На мой взгляд, каким бы мастером ты ни был, это не освобождает тебя от оборонительных действий. Месси не просто сам не принимает участие в высоком прессинге, своей пассивностью он не позволяет тренерам создать качественную, структурированную систему прессинга. Именно в этом и кроются все беды "Барселоны" последних лет. По большому счету, каталонцы не могут вернуть себе свой фирменный стиль игры с тотальным контролем мяча и высокой линией обороны, так как без прессинга эта модель не работает. Думаю, Месси уже давно пора покинуть "Барсу". Так будет лучше и для клуба и для самого футболиста.

Мало того, что Месси не отрабатывал в контрпрессинге, он часто смещался в центральную зону. При переходе в быструю атаку часто на левом фланге в первой трети поля у нас было более разряженное пространство. Именно через эту зону и проходило большая часть атак "Динамо" - 44%. В переходной фазе, во второй трети поля хорошо открывался Родригес. Именно он разгонял быстрые атаки и принимал решения по их развитию в решающей стадии. Жерсон "съел" Деста, он неоднократно обыгрывал его один в один.

Гол киевлян, кстати, как и два выхода 1 на 1 с Тер Штегеном во втором тайме, тоже пришел с левого фланга. Шабанов исполнил отличную диагональ, вышедший на замену Вербич сыграл на опережении и пробил по воротам. Голкипер "Барсы". Как всегда был непробиваем, но к счастью, до конца на ворота в этом эпизоде пошел Цыганков.

Хозяева поля больше владели мячом (63,3%:36,7%), но в большинстве случаев – это был стерильный контроль. Активность "Динамо" на левом фланге задокументирована и на тепловой карте матча. Гости организованно и очень компактно оборонялись и систематически больно кусали своими контратаками.

На схеме усредненных позиций игроков видно, что Месси часто оставлял в одиночестве Деста, которому было трудно противостоять дуэту Шабанов – Родригес. Супряга часто смещался в глубина поля, а Цыганков атаковал свободное пространство за спинами Пике и Де Йонга.

Кстати, единственной неожиданностью в структуре "Барсы" было появление голландского хавбека на позиции центрального защитника. Куман возлагает на своего соотечественника большие надежды и наделяет его особыми функциями в позиционной игре – роль разыгрывающего защитника или опорного в "Барсе всегда была особой кастой.

"Барселона нанесла по воротам Нещерета 22 удара, киевляне ответили восемью выстрелами, но все они были из пределов штрафной и семь из них были в створ. Помимо гола Цыганкова "Динамо" вполне могло забить еще три, четыре мяча, но каждый раз хозяев выручал Тер Штеген. Сейвы немца были еще более впечатляющими, чем спасения Нещерета, который провел выдающийся еврокубковый дебют. Кстати, во всех трех матчах ЛЧ Киев сыграл тремя разными вратарями – Бущан, Бойко и Нещерет.

Широту атак "Барсы" в начальных стадиях поддерживали вингеры Фати и Месси. По мере продвижения мяча к финальной трети поля фланговые нападающие смещались в полупространства или центральную зону, а контроль широты доставался фулбекам Десту и Альбе.

На этой схеме изображена та самая стратегически важная для киевлян зона для развития быстрых атак.

Выбор Мирчи Луческу в пользу тактической схемы 4-1-4-1 обусловлен теми же причинами, что и в матче с "Ювентусом". Как и в команде Пирло (Рэмзи), у Кумана есть футболист, который способен хорошо открываться между линиями обороны. Более привычная для "Динамо" схема в фазе игры без мяча – 4-4-2 создает слишком комфорные условия для Лео. К тому же одной из особенностей системы игры Рональда Кумана является регулярные смены позициями игроков группы атаки, при которых сохраняется структура позиционной игры.

Если бы играл Сидорчук, то именно он действовал в обороне между линиями. В его отсутствии эту роль доверили Андриевскому. Александр хорошо справился с задачей и был не менее эффективен и в игре команды с мячом.

В центральной зоне на своей трети поля "Динамо" имело пять футболистов. Учитывая компактность, с которой действовали гости, они плотно закрыли центр. Однажды, правда эту дверь наглым образом взломал Месси, когда прокинул мяч вперед, напоролся на Попова и заработал совсем, на мой взгляд, неочевидный пенальти.

Когда мяч оказывался в вертикальной зоне ответственности одного из центральных полузащитников украинского клуба, он выдергивался, выжимая мяч, из зоны, а на его позицию тут же смещался Андриевский. При возвращении условного Шепелева в зону между линий сразу же возвращался и Андриевский.

При такой игре "Динамо" главными зонами для развития атаки были фланги и полупространства. Небольшие зоны между линиями обороны "Динамо" часто заполнялись игроками "Барселоны". Молодые "динамовские" защитники были готовы к подобным провокациям. Просто так никто не выдергивался на соперника, компактность и взаимоподстраховка позволяли сохранять стройность оборонительной структуры Луческу.

Чего явно не хватает нынешней "Барсе". Обратите внимание на огромные разрывы в оборонительных беспорядках хозяев при потере мяча на чужой половине поля.

Удивила и примитивность действий Месси в финальной трети. Аргентинец великий игрок, в этом нет никаких сомнений, Лео обладает невероятной техникой, но он очень часто собирая вокруг себя трех, четырех соперников идет на них, что является наименее эффективным решением в подобных ситуациях. Гол Цыганкова – был "зачат" именно в такой ситуации (на скриншоте выше). Именно после глупой потери мяча от Месси пошла голевая контратака "Динамо".

Оборона "Динамо" и без того была узкой, но в такие моменты она сужалась до предела. Этим нужно было пользоваться, тем более, с организованной и широкой структурой в атаке у "Барсы".

А это моменты, которые еще долго будут вспоминаться Супряге и Цыганкову. Не менее выгодная возможность забить была и у Буяльского в первом тайме.

Штаб Луческу при подготовке к матчу хорошенько поработал и над стандартами. Были интересные розыгрыши угловых, в одном эпизоде Кендзера даже забил гол, но он был отменен из-за того, что мяч в воздухе покинул пределы поля. Еще пару угловых прошли в холостую по этой же причине. Смысл в этих розыгрышах был. Это позволяло использовать качественные подачи Цыганкова внутренней стороной стопы ударной, левой ногой. Но. при этом, наверное, Виктору нужно было занимать позицию для подачи чуть дальше от линии ворот.

И в завершении материала о еще одном приятном моменте. Матч на "Камп Ноу" завершился позиционными атаками "Динамо". Они были солидными и структурированными. Создавалось впечатление, что еще немного времени и Киев сравняет счет.

Очевидно, что "Динамо" Мирчи Луческу с каждым месяцем прогрессирует. В отличие от матча в Венгрии Мирча Луческу не только подготовил хороший план на игру, но и эффективно управлял командой по ее ходу. На этот раз тренер "Динамо" своевременно провел нужные замены. С такой игрой вице-чемпионы Украины имеют все основания рассчитывать на очки в домашнем матче с "Барсой".