Месть подают холодной: как Луческу уходил из Галатасарая в Бешикташ

Когда Мирча Луческу подмахнул сенсационную сделку с "Динамо", это вызвало жесткую реакцию из оранжево-черного лагеря.

Жизнь показала, что нервничали "Горняки" не зря. С румынским тренером в "Динамо" вернулся здравый смысл, каждый футболист нашел в себе скрытые резервы. Такой соперник невероятно опасен, ведь он способен удивлять на поле даже сам себя, как это недавно произошло на "Камп Ноу".

Об однополюсной УПЛ, где был "Шахтер" и остальные, пора забывать. Для игроков "Динамо" это новый опыт, они ему нарадоваться не могут. Год назад Шапаренко не списывал только ленивый, а сегодня он - надежда украинского футбола.

И только для самого Мирчи Луческу ничего нового в том, что происходит, нет. Он уже давал похожий концерт в начале века. Были там и ссоры, и ненависть, и громкие заявления, и еще более громкие победы. Это же не шутка - перейти от одного стамбульского гранда к другому. Для этого характер нужен, те самые cojones, которые так любит показывать Симеоне. Мистер грязные жесты не повторял, но и без того ясно, что они у него крепкие.

***

Когда Fanatik в 2010 году спросил у болельщиков, какое событие они считают наихудшим для турецкого футбола в новом веке, то отставка Луческу из "Галатасарая" выиграла с большим отрывом, набрав 42% голосов.

Ее абсурдность была воистину легендарной. Те два сезона с Мирчей так и остаются лучшими в новейшей еврокубковой истории "Львов", однако это не остановило президента Эзана Канайдина, который погнался за журавлем в небе, вернул Фатиха Терима и проиграл. Это вообще типично для Востока - переоценивать своих и недооценивать чужаков.

Луческу ничем не заслуживал такого отношения. Румынский тренер сходу выиграл с командой Суперкубок УЕФА, победив "Реал" в дополнительное время благодаря дублю Марио Жардела. За этим последовало великолепное выступление в Лиге чемпионов, где турки даже без проданного в Европу Хакана Шукюра прошли два групповых этапа и добрались до четвертьфинала.

В первой группе "Галатасарай" оставил за бортом турнира "Монако" Марко Симоне и Марсело Гальярдо, а также "Рейнджерс", ведомый Джио ван Бронкхорстом и Кенни Миллером. Во второй - оставил не у дел Андрея Шевченко и его "Милан".

Это был фантастический успех для клуба. Луческу выжал максимум из костяка будущей турецкой сборной, которая в 2002 году выиграет бронзу мирового первенства. Юмит Давала, Хасан Сас, Суат Кайя, Ариф Эрдем - главное поколение в турецком футболе, ни больше ни меньше. Также румынскому тренеру удалось достучаться до великолепного бомбардира Марио Жардела, о чьих загулах ходили легенды.

Теплые отношения тренера и футболиста сохранились даже спустя годы. Когда Луческу возглавил "Динамо", Жардел был одним из первых, кто ему позвонил, поздравил и даже предложил помощь кадрами.

Ну и, конечно, Георге Хаджи. В Стамбуле Мирча застал Карпатского Марадону, когда ему было уже 35 лет, но Мистеру удалось настроить ветерана на финальный рывок. Вероятно, он просто знал его лучше, чем кто-либо другой. Впервые они встретились еще в 83-м, когда Луческу вызвал 18-летнего Георге в сборную; потом вместе зажигали в итальянской "Брешии". В "Галатасарае" ничего не изменилось: Луческу выжал из Хаджи 11 голов в чемпионате и 2 в Лиге чемпионов в ворота "Милана" и "Монако". Маэстро ушел так, чтобы это запомнили, и остался за это благодарен.

***

Четвертьфинал ЛЧ и второе место в Суперлиге - неплохие показатели для первого сезона, и Луческу мог надеяться, что дальше будет лучше. Однако осенью 2000 года начали поступать плохие сигналы.

На стамбульской бирже произошел обвал, за месяц инвесторы вывели из страны 7 млрд долларов, и Турция запросила помощь от МВФ. Грянул финансовый кризис, и для клубного футбола это означало конец изобилию и роскоши, в которых Суперлига купалась во второй половине девяностых. Из "Галатасарая" почти сразу сбежали все - от суперзвезд Жардела и Таффарела до юного Эмре Белозоглу.

20-year-old Emre Belözoğlu for Galatasaray during 2000/2001 season:



40 games

10 goals

8 assists



Beginning of a beautiful career. An absolute legend of Turkish football.