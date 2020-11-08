Месть подают холодной: как Луческу уходил из Галатасарая в Бешикташ

Когда Мирча Луческу подмахнул сенсационную сделку с "Динамо", это вызвало жесткую реакцию из оранжево-черного лагеря.

Жизнь показала, что нервничали "Горняки" не зря. С румынским тренером в "Динамо" вернулся здравый смысл, каждый футболист нашел в себе скрытые резервы. Такой соперник невероятно опасен, ведь он способен удивлять на поле даже сам себя, как это недавно произошло на "Камп Ноу".

Об однополюсной УПЛ, где был "Шахтер" и остальные, пора забывать. Для игроков "Динамо" это новый опыт, они ему нарадоваться не могут. Год назад Шапаренко не списывал только ленивый, а сегодня он - надежда украинского футбола.

И только для самого Мирчи Луческу ничего нового в том, что происходит, нет. Он уже давал похожий концерт в начале века. Были там и ссоры, и ненависть, и громкие заявления, и еще более громкие победы. Это же не шутка - перейти от одного стамбульского гранда к другому. Для этого характер нужен, те самые cojones, которые так любит показывать Симеоне. Мистер грязные жесты не повторял, но и без того ясно, что они у него крепкие.

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Когда Fanatik в 2010 году спросил у болельщиков, какое событие они считают наихудшим для турецкого футбола в новом веке, то отставка Луческу из "Галатасарая" выиграла с большим отрывом, набрав 42% голосов.

Ее абсурдность была воистину легендарной. Те два сезона с Мирчей так и остаются лучшими в новейшей еврокубковой истории "Львов", однако это не остановило президента Эзана Канайдина, который погнался за журавлем в небе, вернул Фатиха Терима и проиграл. Это вообще типично для Востока - переоценивать своих и недооценивать чужаков.

Луческу ничем не заслуживал такого отношения. Румынский тренер сходу выиграл с командой Суперкубок УЕФА, победив "Реал" в дополнительное время благодаря дублю Марио Жардела. За этим последовало великолепное выступление в Лиге чемпионов, где турки даже без проданного в Европу Хакана Шукюра прошли два групповых этапа и добрались до четвертьфинала.

В первой группе "Галатасарай" оставил за бортом турнира "Монако" Марко Симоне и Марсело Гальярдо, а также "Рейнджерс", ведомый Джио ван Бронкхорстом и Кенни Миллером. Во второй - оставил не у дел Андрея Шевченко и его "Милан".

Это был фантастический успех для клуба. Луческу выжал максимум из костяка будущей турецкой сборной, которая в 2002 году выиграет бронзу мирового первенства. Юмит Давала, Хасан Сас, Суат Кайя, Ариф Эрдем - главное поколение в турецком футболе, ни больше ни меньше. Также румынскому тренеру удалось достучаться до великолепного бомбардира Марио Жардела, о чьих загулах ходили легенды.

"Прежде всего, Луческу – невероятная личность. В то же время он заботливый и понимающий человек, говорит на нескольких языках и может достичь взаимопонимания с разными игроками. Мирча общается с футболистом, как со своим сыном, и знает, что нужно сказать, и когда это необходимо. Каждое его слово должно отложиться в твоей голове".

Теплые отношения тренера и футболиста сохранились даже спустя годы. Когда Луческу возглавил "Динамо", Жардел был одним из первых, кто ему позвонил, поздравил и даже предложил помощь кадрами.

Ну и, конечно, Георге Хаджи. В Стамбуле Мирча застал Карпатского Марадону, когда ему было уже 35 лет, но Мистеру удалось настроить ветерана на финальный рывок. Вероятно, он просто знал его лучше, чем кто-либо другой. Впервые они встретились еще в 83-м, когда Луческу вызвал 18-летнего Георге в сборную; потом вместе зажигали в итальянской "Брешии". В "Галатасарае" ничего не изменилось: Луческу выжал из Хаджи 11 голов в чемпионате и 2 в Лиге чемпионов в ворота "Милана" и "Монако". Маэстро ушел так, чтобы это запомнили, и остался за это благодарен.

"Тренер был очень требователен, но в то же время как будто отец для всех нас. И особой разницы я не замечал – Луческу был одинаково хорош и в клубе, и в национальной команде. Везде вел себя одинаково и всегда точно знал самую подходящую позицию на поле для любого игрока".

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Четвертьфинал ЛЧ и второе место в Суперлиге - неплохие показатели для первого сезона, и Луческу мог надеяться, что дальше будет лучше. Однако осенью 2000 года начали поступать плохие сигналы.

На стамбульской бирже произошел обвал, за месяц инвесторы вывели из страны 7 млрд долларов, и Турция запросила помощь от МВФ. Грянул финансовый кризис, и для клубного футбола это означало конец изобилию и роскоши, в которых Суперлига купалась во второй половине девяностых. Из "Галатасарая" почти сразу сбежали все - от суперзвезд Жардела и Таффарела до юного Эмре Белозоглу.

20-year-old Emre Belözoğlu for Galatasaray during 2000/2001 season:



40 games

10 goals

8 assists



Beginning of a beautiful career. An absolute legend of Turkish football. ???????? pic.twitter.com/m6ZnfAMHGd — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 9, 2020

Пришлось Луческу идти all-in и обращаться к Сергену Ялчину - яркому плеймейкеру, который славился необузданной ночной жизнью не меньше, чем голами. Мистер видел в нем преемника Хаджи, но многие сочли выбор чересчур рискованным. В 2000 году Ялчина активно переманивал в "Ньюкасл" Бобби Робсон, но он не вылезал из казино, и сделка сорвалась. Его образ жизни убивал в нем футболиста.

Однако Луческу не колебался, словно знал все наперед. Ялчин тогда спас для "Галатасарая" сезон - на кураже он даже и добыл две победы в групповом раунде ЛЧ, где турки сенсационно оставили позади грозный "Лацио" со Станковичем, Лопесом и Коуту. Пусть без заграничных звезд "Галатасарай" играл уже не так ярко, зато прибавил в обороне и в последних пяти турах пропустил лишь один мяч. Золото Суперлиги было добыто вообще без вопросов.

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И вот на этом месте Мирчу Луческу взяли и выставили из "Галатарасая", разорвав контракт. И это даже не стало сенсацией.

"Это моя судьба, я уже сталкивался с подобным в Италии. В "Интере" мы побили рекорд по голам за пять стартовых туров, и к тому же в сложной ситуации. Но я ушел из-за желания президента Моратти нанять Липпи. В "Галатасарае" я добился настоящего успеха. Два года мы бросали вызов европейским грандам, стали чемпионами. Но я уйду. Полагаю, меня заменит Фатих Терим, все указывает на это".

Часть болельщиков такое решение даже приветствовала - по их мнению, румынский специалист играл слишком осторожно, от печки. Это уже потом в Украине Луческу прослывет мастером атакующего стиля. В "Галатасарае" ему закидывали то, что его футбол навевает сон. Хотя, если глобально, все дело было в Териме. Его карьера в Серии А не задалась, а отказать местной иконе на "Али Сами Ен" не могли.

KARTAL ANALİZ - ÖZEL! Beşiktaş yönetimi Lucescu ve Sergen Yalçın'ı aynı anda göreve getirmeyi düşünüyor. Görüşmeler devam ediyor!



Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a teknik direktörlük görevi verecek. Lucescu'nun farklı bir görevi olacak. pic.twitter.com/tottdM2nDE — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) January 24, 2020

Мистер же вскоре объявился в "Бешикташе" рядом с улыбающимся президентом клуба Сердаром Бильгили. У "Орлов" на носу было столетие клуба, и они наняли самого мотивированного специалиста во всей Турции, чтобы встретить его красиво.

Ситуация в том "Бешикташе" была еще хуже, чем сейчас в "Динамо". Команда целых шесть лет не могла выиграть чемпионат, и внутренних ресурсов для подвига ей бы не хватило. Луческу пришлось попотеть на трансферном рынке. Так за считанные недели на "Иненю" появились фактурный вратарь Оскар Кордоба, центрбек сборной Бразилии Заго, хавбек-универсал Даниэль Панку, бомбардир из "Марселя" Паскаль Нума. Все эти игроки приходили ради Луческу и под Луческу. Но больше других - Серген Ялчин.

Фатих Терим отказался от него в "Галатасарае", Зденек Земан вывел из состава "Фенербахче", Мустафа Денизли не желал видеть в сборной, а Гордон Милн без конца штрафовал в "Бешикташе", требуя вовремя приходить на тренировки. И только Луческу нашел к Сергену подход.

Yasin Sülün: “Böyle dönemlerde alt yapıya fırsat doğar. Ben de Sergen abi de böyle dönemde A Takım’a yükseldik. 10’a yakın çok iyi potansiyelli oyuncumuz var. Bunlarla ilgili A Takım için umudumuz var.” pic.twitter.com/JJjKtT1P3B — Olay BEŞİKTAŞ ???????? (@OlayBesiktas) April 28, 2020

"Луческу - один из лучших тренеров в мире. Он досконально изучает все возможности игрока, чтобы максимально эффективно использовать его на футбольном поле. С ним наши команды были очень успешными. За спиной Мистера огромнейший багаж знаний, и при этом он отличный человек".

Сегодня Ялчин сам тренирует "Бешикташ" и не жалеет добрых слов в адрес бывшего тренера, которому во многом обязан обретением стабильности как на поле, так и в жизни.

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Естественно, было непросто. Товарищеские матчи показали, что "Бешикташ" ужасен в обороне. Обилие новичков ударило по сыгранности, и Луческу сменил модель игры с 4-3-3 на 3-5-2, чтобы защищаться числом. Место Кордобы на воротах не оспаривалось; в центре обороны тройку составили Роналдо Гиаро, Заго и Эмре Ашик; на флангах - "бешеный Ибо" Узюльмез и Каан Добра, бывший до принятия ислама поляком Романом Домбровским; в центре поля пару опорных составляли капитан команды Тайфур Хавутчу и Ясин Сюлун, которых дополнял один креативщик - Ялчин либо Панку. Пара форвардов - Нума и Ильхан Мансиз.

По большому счету, ничего экстраординарного в этой команде не было, кроме одного - она вообще не проигрывала. После победы в 9-м туре в Денизли Луческу пообещал, что "Бешикташ" покажет качественный футбол не ранее ноября, но это прозвучало, как насмешка. К тому времени "Орлы" далеко оторвались от всех конкурентов и уверенно шагали Кубком УЕФА.

Осенью 2002-го команда Мирчи Луческу одолела и "Галатасарай", который после возвращения Фатиха Терима как-то закис. Ибрагим Узюльмез играл в футбол левой, а правая у него была лишь для ходьбы, но в тот вечер на "Али Сами Ен" он ворвался в штрафную и бахнул именно с нерабочей ноги, застав врасплох Фарида Мондрагона. Луческу сиял от счастья.

В итоге тот "Бешикташ" проиграл всего раз - в 21-м туре в Диярбакыре. "Галатасарай" долго шел ноздря в ноздрю, но такого темпа выдержать не смог.

Вишенкой же на торте стала игра предпоследнего тура. 25 мая команда Фатиха Терима приехала на "Иненю", но лишь для того, чтобы еще раз проиграть. Под занавес встречи, когда гости всеми силами пошли вперед, Серген Ялчин выбежал в контратаку и поверг в экстаз миллионы фанатов. Тот мяч до сих пор считается одним из самых узнаваемых в турецком футболе.

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"Бешикташ" идеально отпраздновал столетие клуба. Луческу подарил приятные мгновения себе и не очень приятные бывшим работодателям. Все шло просто замечательно. Но недолго.

Указав "Галатасараю" на его ошибку, Луческу потерял концентрацию и выпустил ситуацию из своих рук. Следующий сезон был не таким успешным, хотя тоже вошел в историю. Вряд ли на топ-уровне было много матчей, в которых тренер уводил с поля команду после пяти удалений. Мирча сделал это, но пост все равно не удержал. Турки не умеют терпеть и ждать - вероятно, по этой причине их футбольные успехи всегда были эфемерны.

Луческу же нашел стабильность по другую сторону Черного моря, где получил долгожданный карт-бланш на строительство собственной команды-мечты. Так и появился "Шахтер", который мы знаем - техничный, атакующий и легкий до воздушности. Полный антипод не только "Динамо", но даже самого "Шахтера" советского периода - кубковой команды с угловатыми, зато трудолюбивыми уроженцами Донбасса в главных ролях.

Мистер изменил украинский футбол, заставил мыслить шире, желать большего. Тем не менее, после очередного полуфинала Лиги Европы "Шахтер" его уволил, и многим показалась, что все, the end. Но мы-то знаем, что в "Галатасарае" летом 2002-го думали точно так же.

Как считаете, сказать Палкину, чем тогда все закончилось, или все же не стоит?