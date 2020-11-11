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Вербич: Не могу сказать, что в матче с Барселоной мы ожидали от Нещерета блистательной игры

Лига Чемпионов
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Защитник предрекает молодому киперу киевлян большое будущее

Вербич: Не могу сказать, что в матче с Барселоной мы ожидали от Нещерета блистательной игры
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в комментариях словенским СМИ рассказал о поражении киевлян от "Барселоны" (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Перед матчем у нас 13 человек в клубе заразились коронавирусом, из них 7 футболистов. Это худший момент перед матчем, о котором ты мечтаешь".

Также защитник отметил и игру 18-летнего кипера киевлян Руслана Нещерета:

"Нещерет уже полгода тренируется с первой командой и отлично себя показывает на занятиях. Уверен, что его ждет отличная карьера.

Не могу сказать, что мы ожидали от него блистательно игры в матче с Барселоной, но мы знаем его качества и на что он способен", - сказал Вербич.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Беньямин Вербич Руслан Нещерет
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Источник:
24ur

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