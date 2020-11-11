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Вербич: Не могу сказать, что в матче с Барселоной мы ожидали от Нещерета блистательной игры
Защитник предрекает молодому киперу киевлян большое будущее
Полузащитник "
"Перед матчем у нас 13 человек в клубе заразились коронавирусом, из них 7 футболистов. Это худший момент перед матчем, о котором ты мечтаешь".
Также защитник отметил и игру 18-летнего кипера киевлян Руслана Нещерета:
"Нещерет уже полгода тренируется с первой командой и отлично себя показывает на занятиях. Уверен, что его ждет отличная карьера.
Не могу сказать, что мы ожидали от него блистательно игры в матче с Барселоной, но мы знаем его качества и на что он способен", - сказал Вербич.
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