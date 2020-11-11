Вербич: Не могу сказать, что в матче с Барселоной мы ожидали от Нещерета блистательной игры

Полузащитник " Динамо " Беньямин Вербич в комментариях словенским СМИ рассказал о поражении киевлян от "Барселоны" (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Перед матчем у нас 13 человек в клубе заразились коронавирусом, из них 7 футболистов. Это худший момент перед матчем, о котором ты мечтаешь".

Также защитник отметил и игру 18-летнего кипера киевлян Руслана Нещерета:

"Нещерет уже полгода тренируется с первой командой и отлично себя показывает на занятиях. Уверен, что его ждет отличная карьера.

Не могу сказать, что мы ожидали от него блистательно игры в матче с Барселоной, но мы знаем его качества и на что он способен", - сказал Вербич.