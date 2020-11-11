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Вербич: Месси мало бегал, но в моменты, когда включался, сразу создавал опасность

Лига Чемпионов
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Хавбек киевлян отдал должное лидеру Барселоны

Вербич: Месси мало бегал, но в моменты, когда включался, сразу создавал опасность
Новина українською

Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич высказался об игре лидера "Барселоны" Лионеля Месси в недавнем очном противостоянии киевлян с каталонцами (1:2) в Лиге чемпионов.

"Это совсем разные вещи, когда смотришь на игру Месси по телевизору и играешь против него. Это действительно потрясающая техника, не знаю, есть ли у кого-нибудь еще такая.

Я был впечатлен его приемом мяча, его интеллектом. Он мало бегал, но в моменты, когда он включался, сразу создавал опасность", - сказал Вербич.

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В статье: Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
24ur

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