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Вербич: Месси мало бегал, но в моменты, когда включался, сразу создавал опасность
Хавбек киевлян отдал должное лидеру Барселоны
Хавбек "
"Это совсем разные вещи, когда смотришь на игру Месси по телевизору и играешь против него. Это действительно потрясающая техника, не знаю, есть ли у кого-нибудь еще такая.
Я был впечатлен его приемом мяча, его интеллектом. Он мало бегал, но в моменты, когда он включался, сразу создавал опасность", - сказал Вербич.
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Источник:24ur
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