Вербич: Месси мало бегал, но в моменты, когда включался, сразу создавал опасность

Хавбек " Динамо " Беньямин Вербич высказался об игре лидера "Барселоны" Лионеля Месси в недавнем очном противостоянии киевлян с каталонцами (1:2) в Лиге чемпионов.

"Это совсем разные вещи, когда смотришь на игру Месси по телевизору и играешь против него. Это действительно потрясающая техника, не знаю, есть ли у кого-нибудь еще такая.

Я был впечатлен его приемом мяча, его интеллектом. Он мало бегал, но в моменты, когда он включался, сразу создавал опасность", - сказал Вербич.