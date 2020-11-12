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Тете: Игра с Реалом никогда не забудется
Бразилец тогда выдал феерический матч
20-летний хавбек "
"Игра с "Реалом" никогда не забудется. Это было очень круто: помочь команде победить, забив гол и сделав ассист... Это очень важно для меня и команды.
Мы смогли заработать три очка в Мадриде на выезде. Это что-то нереальное. Нужно продолжать работать, чтобы добиваться следующих целей", - сказал Тете.
Напомним, что после 3-х туров "Шахтер" занимает 2-е место в своей группе, обходя "Реал" по дополнительным параметрам.
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