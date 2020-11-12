Тете: Игра с Реалом никогда не забудется

20-летний хавбек " Шахтера " Тете вспомнил выездной матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Реала", который закончился со счетом 3:2 в пользу "горняков".

"Игра с "Реалом" никогда не забудется. Это было очень круто: помочь команде победить, забив гол и сделав ассист... Это очень важно для меня и команды.

Мы смогли заработать три очка в Мадриде на выезде. Это что-то нереальное. Нужно продолжать работать, чтобы добиваться следующих целей", - сказал Тете.

Напомним, что после 3-х туров "Шахтер" занимает 2-е место в своей группе, обходя "Реал" по дополнительным параметрам.