Каштру получил дисквалификацию от УЕФА на один матч еврокубков

Дисциплинарный комитет УЕФА огласил решение о нарушениях во время матчей, которые проходят под его эгидой.

Донецкий "Шахтер" получил 15 тыс евро штрафа за поздний старт домашнего матча «горняков» против «Интера». Кроме этого, 5 тыс в этой же валюте должен заплатить Луиш Каштру. УЕФА решил дисквалифицировать именно его на один матч. Это значит, что выездную игру против "Боруссии" Менхенгладбах 25 ноября действующие чемпионы Украины проведут без наставника на скамейке запасных.

Такое наказание обусловлено тем, что у Каштру был условный срок на один год, который он получил после такого же нарушения. Произошло это после матча против "Вольсбурга" в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Тогда тренера также обвинили в задержании начала поединка.

После трех туров группового этапа Лиги Чемпионов "горняки" занимают вторую позицию в квартете В, опережая "Реал" и "Интер". Украинский клуб имеет в активе четыре очка после победы над "сливочными" и ничьей с итальянцами.