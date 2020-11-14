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Каштру получил дисквалификацию от УЕФА на один матч еврокубков

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Кроме этого наказания, клуб заплатит 20 тыс евро

Каштру получил дисквалификацию от УЕФА на один матч еврокубков
Новина українською

Дисциплинарный комитет УЕФА огласил решение о нарушениях во время матчей, которые проходят под его эгидой.

Донецкий "Шахтер" получил 15 тыс евро штрафа за поздний старт домашнего матча «горняков» против «Интера». Кроме этого, 5 тыс в этой же валюте должен заплатить Луиш Каштру. УЕФА решил дисквалифицировать именно его на один матч. Это значит, что выездную игру против "Боруссии" Менхенгладбах 25 ноября действующие чемпионы Украины проведут без наставника на скамейке запасных.

Такое наказание обусловлено тем, что у Каштру был условный срок на один год, который он получил после такого же нарушения. Произошло это после матча против "Вольсбурга" в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Тогда тренера также обвинили в задержании начала поединка.

После трех туров группового этапа Лиги Чемпионов "горняки" занимают вторую позицию в квартете В, опережая "Реал" и "Интер". Украинский клуб имеет в активе четыре очка после победы над "сливочными" и ничьей с итальянцами.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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(7 голосов)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (11)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 16:02
Наступного разу він голим вискочить на поле
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0
0
Technical
14.11.2020 в 15:28
"Донецкий "Шахтер" получил 15 тыс евро штрафа за поздний старт домашнего матча «горняков» против «Интера»" - що це за цирк? За таке когось раніше з клубів карали?
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+1
-4
pilips111 (Чернигов)
14.11.2020 в 15:19
Повезло Шахтёру - теперь выиграет!
Ответить
0
-4
Fritz (Кузнецовск)
14.11.2020 в 15:10
Виженіть школярів з редакції!!!! Так і за що Каштру получив штраф!!!! ''Інтригююча стаття''!
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+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.11.2020 в 15:37
меня обычно за такое их название банят))))
Ответить
+1
0
khatskevich_bog (Киев)
14.11.2020 в 15:38
Лол
0
0
analityk
14.11.2020 в 16:14
так же в статье написано за что: задержка начала матча ... что непонятного то?
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
14.11.2020 в 14:36
"...наказание обусловлено тем, что в Каштру был условный срок на один год, который он получил после такого же нарушения." В который раз задаю вопрос:"Читают ли авторы написанное ими? Похоже, что нет. Каштру получил наказание за такое же нарушение.. КАКОЕ ЖЕ?
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+6
-3
pilips111 (Чернигов)
14.11.2020 в 15:20
За то, что задержал выход команды на поле
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+6
0
Fritz (Кузнецовск)
14.11.2020 в 15:57
Контора ніяк ставку не приймала на Боруссію М з форою (-5). Зачекали
0
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
14.11.2020 в 15:34
Начало матча задержал второй раз.
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+4
0


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