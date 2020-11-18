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Официально. Матч Динамо - Барселона пройдет без зрителей
Официальное заявление киевского клуба
Киевское "
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" - "Барселона". Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться.
Также киевский клуб предупреждает, что все объявления о продаже билетов, организацию туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом.
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