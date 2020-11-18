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Официально. Матч Динамо - Барселона пройдет без зрителей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Официальное заявление киевского клуба

Официально. Матч Динамо - Барселона пройдет без зрителей
Новина українською

Киевское "Динамо" официально сообщило, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 24-го ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", пройдет без зрителей.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" - "Барселона". Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться.

Также киевский клуб предупреждает, что все объявления о продаже билетов, организацию туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 18:06
Команда с Днепра! Киев, Киев, Ура!!!
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