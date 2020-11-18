Официально. Матч Динамо - Барселона пройдет без зрителей

Киевское " Динамо " официально сообщило, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 24-го ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", пройдет без зрителей.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" - "Барселона". Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться.

Также киевский клуб предупреждает, что все объявления о продаже билетов, организацию туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом.