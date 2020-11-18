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Бускетс пропустит матч с киевским Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У игрока повреждение

Бускетс пропустит матч с киевским Динамо
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вернулся в Барселону из расположения сборной Испании, чтобы посетить медицинский штаб "сине-гранатовых" и пройти обследование.

По результатам обследования оказалось, что у полузащитника есть повреждение связок левого колена. Теперь игрок пропустит матч с "Атлетико" 21 ноября и киевским "Динамо" 24 ноября.

Кроме Серхио Бускетса, в лазарете каталонцев находится Роланд Араухо.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Динамо (Киев)
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