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Бускетс пропустит матч с киевским Динамо
У игрока повреждение
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вернулся в Барселону из расположения сборной Испании, чтобы посетить медицинский штаб "сине-гранатовых" и пройти обследование.
По результатам обследования оказалось, что у полузащитника есть повреждение связок левого колена. Теперь игрок пропустит матч с "Атлетико" 21 ноября и киевским "Динамо" 24 ноября.
Кроме Серхио Бускетса, в лазарете каталонцев находится Роланд Араухо.
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