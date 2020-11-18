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Соломон о победе над Реалом: Возможно, это была одна из самых больших побед в истории Шахтера

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Обыграть Реал в Мадриде - дорогого стоит

Соломон о победе над Реалом: Возможно, это была одна из самых больших побед в истории Шахтера
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон вспомнил победу над "Реалом" (3:2) в первом туре Лиги чемпионов.

"В детстве я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов - это мечта каждого ребенка, и каждый футболист хочет играть на самых больших турнирах, коим Лига чемпионов, без сомнения, является. Это отличная возможность проявить свои качества, ведь каждый гол, каждое движение, каждая передача здесь очень важны.

Победа над "Реалом"? Это было невероятно, это было действительно потрясающе - обыграть в Мадриде одну из лучших команд мира.

"Реал" выиграл так много титулов и имеет такую ​​прекрасную историю, поэтому эта победа для нас действительно особенная. Думаю, мало кто предполагал, что мы выиграем…

Возможно, это была одна из самых больших побед в истории "Шахтера". И для меня этот матч тоже был особенным – забить в Лиге чемпионов против "Реала", который, возможно, является самым великим клубом в мире", - сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манор Соломон
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 21:58
Шалом, Соломон!
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