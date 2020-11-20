С Шахтером точно не сыграет: хавбек Боруссии М выбыл до конца года

Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе отметил, что два ведущих игрока выбыли из строя.

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Полузащитник Йонас Хофманн не сыграет до конца года из-за разрыва мышцы, а ранее стало известно, что нападающий Алассан Плеа сдал положительный тест на коронавирус – болезнь у француза протекает бессимптомно.

Розе сообщил, что 23-летний Денис Закариа сыграет против "Аугсбурга" в субботу, 21 ноября. Он находится в хорошей форме и начнет матч со скамейки запасных. Напомним, "Боруссия" встретится с донецким "Шахтером" в домашних стенах в среду, 25 числа. Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.