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С Шахтером точно не сыграет: хавбек Боруссии М выбыл до конца года
Еще и у Плеа коронавирус…
Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе отметил, что два ведущих игрока выбыли из строя.
Полузащитник Йонас Хофманн не сыграет до конца года из-за разрыва мышцы, а ранее стало известно, что нападающий Алассан Плеа сдал положительный тест на коронавирус – болезнь у француза протекает бессимптомно.
Розе сообщил, что 23-летний Денис Закариа сыграет против "Аугсбурга" в субботу, 21 ноября. Он находится в хорошей форме и начнет матч со скамейки запасных. Напомним, "Боруссия" встретится с донецким "Шахтером" в домашних стенах в среду, 25 числа. Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.
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