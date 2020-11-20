  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. С Шахтером точно не сыграет: хавбек Боруссии М выбыл до конца года
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Шахтером точно не сыграет: хавбек Боруссии М выбыл до конца года

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще и у Плеа коронавирус…

С Шахтером точно не сыграет: хавбек Боруссии М выбыл до конца года
Новина українською

Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе отметил, что два ведущих игрока выбыли из строя.

Читайте такжеФорвард Боруссии М заразился коронавирусом, он может не сыграть против Шахтера

Полузащитник Йонас Хофманн не сыграет до конца года из-за разрыва мышцы, а ранее стало известно, что нападающий Алассан Плеа сдал положительный тест на коронавирус – болезнь у француза протекает бессимптомно.

Розе сообщил, что 23-летний Денис Закариа сыграет против "Аугсбурга" в субботу, 21 ноября. Он находится в хорошей форме и начнет матч со скамейки запасных. Напомним, "Боруссия" встретится с донецким "Шахтером" в домашних стенах в среду, 25 числа. Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Алассан Плеа Аугсбург Марко Розе Денис Закариа Йонас Хоффман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
borussia.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
20.11.2020 в 11:36
Ну хоть что-то. Игрокам скорейшего выздоровления, но после матча с горняками.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...