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УЕФА вспомнил, как восемь лет назад Иньеста издевался над Спартаком - ВИДЕО

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Андреса не хватает нынешней Барселоне

УЕФА вспомнил, как восемь лет назад Иньеста издевался над Спартаком - ВИДЕО
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Официальный аккаунт УЕФА в Twitter опубликовал видео, как ровно восемь лет назад - 20 ноября 2012-го - Андрес Иньеста издевался над игроками московского "Спартака" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. На малом клочке поля легендарный хавбек "Барселоны" обыграл, кажется, полсостава соперника.

Та игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны". Иньеста не забил, зато дублем отметился Лионель Месси, еще один гол забил Дани Алвес. В том сезоне "Барселона" дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, в котором разгромно уступила "Баварии".

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В статье: Андрес Иньеста Барселона
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