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УЕФА вспомнил, как восемь лет назад Иньеста издевался над Спартаком - ВИДЕО
Андреса не хватает нынешней Барселоне
Официальный аккаунт УЕФА в Twitter опубликовал видео, как ровно восемь лет назад - 20 ноября 2012-го - Андрес Иньеста издевался над игроками московского "Спартака" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. На малом клочке поля легендарный хавбек "Барселоны" обыграл, кажется, полсостава соперника.
Та игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны". Иньеста не забил, зато дублем отметился Лионель Месси, еще один гол забил Дани Алвес. В том сезоне "Барселона" дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, в котором разгромно уступила "Баварии".
8 years since Andrés Iniesta did THIS! #UCL | @andresiniesta8 | @FCBarcelona pic.twitter.com/tDkT3ZI1XA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 20, 2020
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