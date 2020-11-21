Сейвы Нещерета и Трубина попали в подборку лучших в групповом раунде ЛЧ

УЕФА составил список лучших сейвов по итогам трех туров группового этапа ЛЧ сезона 202/21.

В их число попали действия вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина против "Интера" и голкипера "Динамо" Руслана Нещерета в игре против "Барселоны".

Также в рейтинг попали сейвы вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена против "Динамо" и голкипера "МЮ" Давида Де Хеа в матче с "ПСЖ".