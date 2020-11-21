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Сейвы Нещерета и Трубина попали в подборку лучших в групповом раунде ЛЧ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наши молодые киперы ярко проявили себя

Сейвы Нещерета и Трубина попали в подборку лучших в групповом раунде ЛЧ
Новина українською

УЕФА составил список лучших сейвов по итогам трех туров группового этапа ЛЧ сезона 202/21.

В их число попали действия вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина против "Интера" и голкипера "Динамо" Руслана Нещерета в игре против "Барселоны".

Также в рейтинг попали сейвы вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена против "Динамо" и голкипера "МЮ" Давида Де Хеа в матче с "ПСЖ".

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В статье: Давид де Хеа Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марк-Андре тер Штеген Руслан Нещерет Анатолий Трубин
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.11.2020 в 13:04
Реально круто)
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