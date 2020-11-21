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Сейвы Нещерета и Трубина попали в подборку лучших в групповом раунде ЛЧ
Наши молодые киперы ярко проявили себя
УЕФА составил список лучших сейвов по итогам трех туров группового этапа ЛЧ сезона 202/21.
В их число попали действия вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина против "Интера" и голкипера "Динамо" Руслана Нещерета в игре против "Барселоны".
Также в рейтинг попали сейвы вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена против "Динамо" и голкипера "МЮ" Давида Де Хеа в матче с "ПСЖ".
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Kolibri (Киевоград)
21.11.2020 в 13:04
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