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Основной защитник Боруссии М пропустит матч с Шахтёром из-за COVID-19

Лига Чемпионов
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Очередная потеря немецкой стороны

Основной защитник Боруссии М пропустит матч с Шахтёром из-за COVID-19
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"Боруссия" Менхенгладбах продолжает нести кадровые проблемы накануне встречи с "Шахтером" в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Основной защитник команды Рами Бенсебаини сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит ближайшие матчи команды. Ранее из-за COVID-19 немецкий клуб также лишился форварда Алассана Плеа.

Кроме этих двух, с "Шахтёром" не сыграет также и хавбек Йонас Хофманн, выбывший с мышечной травмой до конца года.

Напомним, матч "Боруссия" – "Шахтер" пройдёт в среду, 25 ноября.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Йонас Хофманн Алассан Плеа Рами Бенсебаини
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