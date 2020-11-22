Основной защитник Боруссии М пропустит матч с Шахтёром из-за COVID-19

"Боруссия" Менхенгладбах продолжает нести кадровые проблемы накануне встречи с "Шахтером" в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Основной защитник команды Рами Бенсебаини сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит ближайшие матчи команды. Ранее из-за COVID-19 немецкий клуб также лишился форварда Алассана Плеа.

Кроме этих двух, с "Шахтёром" не сыграет также и хавбек Йонас Хофманн, выбывший с мышечной травмой до конца года.

Напомним, матч "Боруссия" – "Шахтер" пройдёт в среду, 25 ноября.