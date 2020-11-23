Динамо - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В третьем туре Лиги чемпионов "Динамо" достойно выглядело на "Камп Ноу" и не добыло зачетные очки только из-за низкого уровня реализации. Но у киевлян будет еще одна попытка – на этот раз на домашнем поле. Лидер чемпионата Украины примет обескровленную кадровыми потерями "Барсу" во вторник, 24-го ноября. Начало матча – в 22:00.

В Украине прямую видеотрансляцию поединка обеспечит телеканал "Футбол 1". Трансляцию матча на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv >>>

Также эфир поединка будет доступен на платформе MEGOGO в разделе "Еврокубки". Еще один интернет-транслятор – платформа Oll.tv. Будет доступен матч также на приложениях "Киевстар Футбол" и Vodafone TV.

Текстовая прямая онлайн трансляция матча "Динамо" - "Барселона" состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

На YоuTube-канале нашего сайта состоится прямая онлайн АУДИО-трансляция матча (комментарий событий на поле) >>>.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" >>> от Игоря Семйона.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона"?