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Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
Турки
Поединок 4 тура Лиги чемпионов Боруссия М -
Он работает главным судьей в турецкой Суперлиге с 2001 года, обслуживает матчи Лиги чемпионов с 2008-го. По его судейства киевское Динамо сыграло вничью 2008-м с Дрогедой, а в 2010-м обыграло Гент 3:1.
Сборная Украины на Евро-2012 голами Шевченко обыгрывала Швецию 2:1, в квалификации на новое Евро играла вничью 1:1 с Англией, затем в плей-офф обыгрывала Францию 2: 0, а в 2015-м - проигрывала Испании 0:1 и играла вничью со Словенией 1: 1.
Собственно Шахтер пересекался с Джунейт Чакыром в 2014 году, когда горняки сыграли вничью с Порту 2:2 в групповом этапе ЛЧ.
Его ассистентами будут Тарик Энгюн и Бахаттын Дуран, четвертый арбитр - Халил Мелер Абдулкадыр Битиген.
Видеоасистентом Чакыра будет Абдулкадыр Битиген.
Матч состоится в среду, 25 ноября. Начало - в 19:55.
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