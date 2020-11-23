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Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Турки

Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
Новина українською

Поединок 4 тура Лиги чемпионов Боруссия М - Шахтер рассудит бригада арбитров из Турции во главе с Джунейт Чакыром, сообщает УЕФА.

Он работает главным судьей в турецкой Суперлиге с 2001 года, обслуживает матчи Лиги чемпионов с 2008-го. По его судейства киевское Динамо сыграло вничью 2008-м с Дрогедой, а в 2010-м обыграло Гент 3:1.

Сборная Украины на Евро-2012 голами Шевченко обыгрывала Швецию 2:1, в квалификации на новое Евро играла вничью 1:1 с Англией, затем в плей-офф обыгрывала Францию ​​2: 0, а в 2015-м - проигрывала Испании 0:1 и играла вничью со Словенией 1: 1.

Собственно Шахтер пересекался с Джунейт Чакыром в 2014 году, когда горняки сыграли вничью с Порту 2:2 в групповом этапе ЛЧ.
Его ассистентами будут Тарик Энгюн и Бахаттын Дуран, четвертый арбитр - Халил Мелер Абдулкадыр Битиген.

Видеоасистентом Чакыра будет Абдулкадыр Битиген.

Матч состоится в среду, 25 ноября. Начало - в 19:55.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
23.11.2020 в 14:49
Чакир для нас фартовий. Чого варте тільки його робота на матчах Україна-Франція та Словенія-Україна.DarianClark, а про відмову Чакира обслуговувати матч Інтер-Реал можна докладніше?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.11.2020 в 14:28
Ух ты... А что, Чакыр уже пал в немилость к Флорентино? Не поехал в Милан спасать разобранный Реал?
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