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Куман: В матче с Динамо мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в плей-офф
Однако в Киев Барса летит без лидеров
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура
"Несмотря на отсутствие многих игроков в первом матче "Динамо" провело хорошую игру, поэтому, чтобы чувствовать себя спокойно мы должны быть собранными.
Турнирное положение в Лиге чемпионов довольно комфортное для нас, поэтому мы решили не брать на поединок Месси и де Йонга, к тому же они оба нуждаются в отдыхе.
Завтра мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в следующую стадию турнира. Я смотрю на расписание наших ближайших матчей с оптимизмом и думаю, что к концу календарного года мы будем на вершине турнирной таблицы".
Умтити пропустил большой промежуток времени из-за травмы, но мы надеемся, что через две недели уже сможем рассчитывать на него. Но прежде он должен как следует восстановиться. Когда в команде череда травм, мы предоставляем шанс проявить себя молодым игрокам. Оскар Мингеса – один из них", - цитирует Кумана официальный сайт каталонского клуба.
Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.
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