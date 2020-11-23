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Куман: В матче с Динамо мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в плей-офф

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(2 голосов)

Однако в Киев Барса летит без лидеров

Куман: В матче с Динамо мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в плей-офф
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с "Динамо".

"Несмотря на отсутствие многих игроков в первом матче "Динамо" провело хорошую игру, поэтому, чтобы чувствовать себя спокойно мы должны быть собранными.

Турнирное положение в Лиге чемпионов довольно комфортное для нас, поэтому мы решили не брать на поединок Месси и де Йонга, к тому же они оба нуждаются в отдыхе.

Завтра мы должны воспользоваться возможностью оформить досрочный выход в следующую стадию турнира. Я смотрю на расписание наших ближайших матчей с оптимизмом и думаю, что к концу календарного года мы будем на вершине турнирной таблицы".

Умтити пропустил большой промежуток времени из-за травмы, но мы надеемся, что через две недели уже сможем рассчитывать на него. Но прежде он должен как следует восстановиться. Когда в команде череда травм, мы предоставляем шанс проявить себя молодым игрокам. Оскар Мингеса – один из них", - цитирует Кумана официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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