Миколенко: Я расстроен из-за неучастия Месси в предстоящем матче

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко накануне встречи с "Барселоной" в Киеве в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов ответил на вопросы представителей СМИ.

- Уже известно, что в Киев не прилетит Месси. Для вас это больше разочарование или облегчение?

- Если честно, я расстроен из-за неучастия в предстоящем матче Месси, а также остальных травмированных игроков, поскольку в Барселоне я не играл, но мне хотелось бы встретиться на поле с таким игроком.

- Каково твое нынешнее физическое состояние после перенесенного вируса? В игре с "Ингульцом" было видно, что форма еще не оптимальная...

- Что касается физических кондиций – я видел данные после матча с "Ингульцом". Так вот, для нас эта игра была одна из лучших как раз в плане спринтов, беговой работы. Поэтому не могу сказать, что я что-то потерял после COVID-19. Да, я много пропустил – 18 дней, но сейчас полностью восстановился.