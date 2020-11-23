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Нещерет вернулся в общую группу Динамо и готовится к матчу с Барселоной
У Мирчи Луческу будет непростой выбор на пост №1
Голкипер "
Руслан принял участие в открытой тренировке команды перед матчем 4-го тура ЛЧ с "Барселоной".
Также в тренировке приняли участие Денис Бойко и Валентин Моргун, из чего можно сделать вывод, что именно эта тройка вратарей войдет в заявку на завтрашний матч.
Также Мирча Луческу заявил, что негативные тесты
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