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Нещерет вернулся в общую группу Динамо и готовится к матчу с Барселоной

Лига Чемпионов
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У Мирчи Луческу будет непростой выбор на пост №1

Нещерет вернулся в общую группу Динамо и готовится к матчу с Барселоной
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Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет, который ранее переболел коронавирусом, вернулся в общую группу команды.

Руслан принял участие в открытой тренировке команды перед матчем 4-го тура ЛЧ с "Барселоной".

Также в тренировке приняли участие Денис Бойко и Валентин Моргун, из чего можно сделать вывод, что именно эта тройка вратарей войдет в заявку на завтрашний матч.

Также Мирча Луческу заявил, что негативные тесты сдали также полевые игроки Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, но они к матчу против каталонцев не готовятся.

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В статье: Денис Бойко Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет Валентин Моргун
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