Нещерет вернулся в общую группу Динамо и готовится к матчу с Барселоной

Голкипер " Динамо " Руслан Нещерет, который ранее переболел коронавирусом, вернулся в общую группу команды.

Руслан принял участие в открытой тренировке команды перед матчем 4-го тура ЛЧ с "Барселоной".

Также в тренировке приняли участие Денис Бойко и Валентин Моргун, из чего можно сделать вывод, что именно эта тройка вратарей войдет в заявку на завтрашний матч.