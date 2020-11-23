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Тайсон перед матчем с Боруссией тренируется индивидуально

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Информация из лазарета горняков

Тайсон перед матчем с Боруссией тренируется индивидуально
Новина українською

Перед матчем с гладбахской "Боруссией", который состоится в среду, 25 ноября, "Шахтер" прошел обязательное тестирование на COVID-19.

Вместе с командой результата ожидает Виктор Коваленко, пребывавший на самоизоляции после возвращения из сборной. Медосмотр полузащитник уже завершил, а если получит отрицательный ответ, во вторник приступит к тренировкам.

По итогам тестирования в общую группу могут вернуться Трубин, Бондарь и Марлос.

По-прежнему отдельная программа у Тайсона, который в субботу с "Александрией" (1:1) не играл. Также восстанавливаются после повреждений Хочолава и Дентиньо.

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В статье: Тайсон Дентиньо Марлос Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Давид Хочолава Валерий Бондарь коронавирус Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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