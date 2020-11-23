Тайсон перед матчем с Боруссией тренируется индивидуально

Перед матчем с гладбахской "Боруссией", который состоится в среду, 25 ноября, " Шахтер " прошел обязательное тестирование на COVID-19.

Вместе с командой результата ожидает Виктор Коваленко, пребывавший на самоизоляции после возвращения из сборной. Медосмотр полузащитник уже завершил, а если получит отрицательный ответ, во вторник приступит к тренировкам.

По итогам тестирования в общую группу могут вернуться Трубин, Бондарь и Марлос.

По-прежнему отдельная программа у Тайсона, который в субботу с "Александрией" (1:1) не играл. Также восстанавливаются после повреждений Хочолава и Дентиньо.