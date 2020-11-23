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Пирло: Если обыграем Ференцварош, в играх с Динамо и Барселоной можем дать отдых основе
Вот только у Реброва другие планы
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло готов дать отдых некоторым игрокам в матчах ЛЧ, если завтра "зебры" обыграют "Ференцварош".
"Нужно относиться к матчу, как к финалу. "Ювентус" должен играть на победу, чтобы выйти в 1/8 финала. В случае успеха, игроки основы могут получить отдых в следующих матчах.
В играх против "Динамо" и "Барселоны" мы могли бы сыграть по-другому, больше сосредоточившись на внутреннем первенстве. Но нужно вначале одержать победу", - заявил Андреа Пирло на пресс-конференцию.
Отметим, что после первых двух игр "Ювентус" набрал в своей группе шесть очков.
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