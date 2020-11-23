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Бабич: Если Барселона будет изучать матч Динамо с Ингульцом, то будет дезинформирована

Лига Чемпионов
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Во вторник будет совершенно другая игра

Бабич: Если Барселона будет изучать матч Динамо с Ингульцом, то будет дезинформирована
Новина українською

Экс-тренер "Мариуполя", а нынче эксперт телеканалов "Футбол" Александр Бабич поделился своими ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона".

"В матче с "Ингульцом" для "Динамо", учитывая кадровые потери, на первый план вышел результат, и киевляне его добились. "Ингулец" в УПЛ отличается грамотно выстроенной обороной, но у "Динамо" было достаточно моментов, чтобы ее вскрыть. Если "Барселона" в подготовке к игре с "Динамо" станет внимательно изучать матч киевлян с "Ингульцом", то будет дезинформирована.

Команда Мирчи Луческу вышла на поле не в оптимальном составе, но в преддверии встречи Лиги чемпионов, может, оно и к лучшему. Хотелось бы, чтобы нынешнее "Динамо" осталось загадкой для "Барселоны". Ко вторнику некоторые ведущие исполнители "бело-синих" будут уже в лучшем состоянии, включая и тех, кто против "Ингульца" не играл", - сказал Бабич.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Александр Бабич Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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