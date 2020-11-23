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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Боруссией дали негативный результат
Коваленко, Марлос, Трубин и Бондарь возвращаются к тренировкам
Перед вылетом в Германию на матч Лиги чемпионов с "Боруссией" М "
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Все полученные результаты – отрицательные.
Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.
Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.11.2020 в 21:47
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