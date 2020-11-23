Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Боруссией дали негативный результат

Перед вылетом в Германию на матч Лиги чемпионов с "Боруссией" М " Шахтер " сдал тесты на коронавирус.

⠀

Все полученные результаты – отрицательные.

Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.