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Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Боруссией дали негативный результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коваленко, Марлос, Трубин и Бондарь возвращаются к тренировкам

Все тесты Шахтера на COVID-19 перед матчем с Боруссией дали негативный результат
Новина українською

Перед вылетом в Германию на матч Лиги чемпионов с "Боруссией" М "Шахтер" сдал тесты на коронавирус.

Все полученные результаты – отрицательные.

Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.

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В статье: Марлос Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Валерий Бондарь коронавирус Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.11.2020 в 21:47
Победа нужна
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