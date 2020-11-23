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Гармаш, Боль, Скорко и еще 20 игроков Динамо готовятся к матчу с Барселоной

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Беседин был в общей группе

Гармаш, Боль, Скорко и еще 20 игроков Динамо готовятся к матчу с Барселоной
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу 4-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной".

В понедельник 23 ноября киевляне провели открытую тренировку, в которой приняли участие 24 игрока, в том числе и Артем Беседин, который продолжает отбывать годичную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.

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К матчу с "Барселоной" готовятся:

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Томаш Кендзера, Денис Попов, Илья Забарный, Антон Боль, Данил Скорко.

Полузащитники: Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили.

Нападающие: Клейтон, Владислав Супряга, Артем Беседин (не будет включён в заявку).

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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