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Гармаш, Боль, Скорко и еще 20 игроков Динамо готовятся к матчу с Барселоной
Беседин был в общей группе
В понедельник 23 ноября киевляне провели открытую тренировку, в которой приняли участие 24 игрока, в том числе и Артем Беседин, который продолжает отбывать годичную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.
К матчу с "Барселоной" готовятся:
Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Томаш Кендзера, Денис Попов, Илья Забарный, Антон Боль, Данил Скорко.
Полузащитники: Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили.
Нападающие: Клейтон, Владислав Супряга, Артем Беседин (не будет включён в заявку).
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