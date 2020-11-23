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Индзаги: Задача Лацио - выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Группа позволяет на это рассчитывать

Индзаги: Задача Лацио - выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги посетил пресс-конференцию перед игрой против "Зенита".

"Одна из наших задач - выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо провели три стартовых матча. Завтра нам будет противостоять сильный соперник, к которому нужно подготовиться.

Многое будет зависеть от характера команды. Поединок с "Кротоне" выдался крайне непростым, и очень важно восстановиться должным образом", - приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

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После трех туров римляне набрали пять очков и идут на втором месте в своей группе.

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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