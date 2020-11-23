Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: ПСЖ ожидает финал этого группового этапа - нам необходимо побеждать
Парижане рискуют не выйти в плей-офф
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию перед игрой против "РБ Лейпцига".
"Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.
Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле.
Неймар? Это наш ключевой игрок. Физически он не готов на 100 процентов, но завтра сыграет с первых минут. Он способен справиться с давлением как физически, так и психологически", - цитирует Тухеля сайт УЕФА.
После трех туров "ПСЖ" набрал лишь три очка и идет третьим в группе.
Популярное сейчас
- Адвокат УАФ говорит о дискриминации сборной Украины и грозит швейцарцам Европейским судом по правам человека
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Верратти пропускает слишком много матчей. Его губит образ жизни
- Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО