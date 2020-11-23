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Тухель: ПСЖ ожидает финал этого группового этапа - нам необходимо побеждать

Лига Чемпионов
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Парижане рискуют не выйти в плей-офф

Тухель: ПСЖ ожидает финал этого группового этапа - нам необходимо побеждать
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию перед игрой против "РБ Лейпцига".

"Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.

Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле.

Неймар? Это наш ключевой игрок. Физически он не готов на 100 процентов, но завтра сыграет с первых минут. Он способен справиться с давлением как физически, так и психологически", - цитирует Тухеля сайт УЕФА.

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После трех туров "ПСЖ" набрал лишь три очка и идет третьим в группе.

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В статье: Томас Тухель РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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