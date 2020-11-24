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Барселона показала видеоролик о поездке в Киев

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С монументом Независимости, церквями и НСК "Олимпийский"

Барселона показала видеоролик о поездке в Киев
Новина українською

Испанская "Барселона" выложила видео с перелетом главной команды в столицу Украины Киев - на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо".

В видео можно увидеть выезд каталонцев с базы в аэропорт, прилет в Киев и выдающиеся места украинской столицы.

С ролика видно, что игроков "Барселоны" и в аэропорту Киева, и у отеля встречали группы украинских фанатов.

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 24 ноября, без зрителей. Начало поединка в 22:00.

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В статье: Киев Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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