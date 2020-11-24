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Барселона показала видеоролик о поездке в Киев
С монументом Независимости, церквями и НСК "Олимпийский"
Испанская "Барселона" выложила видео с перелетом главной команды в столицу Украины Киев - на матч группового этапа Лиги чемпионов с "
В видео можно увидеть выезд каталонцев с базы в аэропорт, прилет в Киев и выдающиеся места украинской столицы.
С ролика видно, что игроков "Барселоны" и в аэропорту Киева, и у отеля встречали группы украинских фанатов.
Матч "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 24 ноября, без зрителей. Начало поединка в 22:00.
???? Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 23, 2020
???? Kíev#DynamoBarça pic.twitter.com/8QxT0ffLRo
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