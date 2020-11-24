Барселона проведет закрытую тренировку в Киеве

Испанская "Барселона" накануне матча Лиги чемпионов с " Динамо " в Киеве проведет предматчевую тренировку о 11:00 на стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает ТК Футбол.

Накануне команда Кумана поселилась в киевской гостинице "Хайят" - Барселона заняла в нем целый этаж. А все работники отеля подписали документ о неразглашении информации о пребывании каталонцев.

Игроки и персонал "Барсы" строго придерживаются медицинского протокола, ни один из футболистов не подошел к 50 фанатам, которые встречали команду возле отеля.

Поединок "Динамо" - "Барселона" начнется сегодня в 22:00.