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Барселона проведет закрытую тренировку в Киеве
На стадионе "Динамо"
Испанская "Барселона" накануне матча Лиги чемпионов с "
Накануне команда Кумана поселилась в киевской гостинице "Хайят" - Барселона заняла в нем целый этаж. А все работники отеля подписали документ о неразглашении информации о пребывании каталонцев.
Игроки и персонал "Барсы" строго придерживаются медицинского протокола, ни один из футболистов не подошел к 50 фанатам, которые встречали команду возле отеля.
Поединок "Динамо" - "Барселона" начнется сегодня в 22:00.
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