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Барселона проведет закрытую тренировку в Киеве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На стадионе "Динамо"

Барселона проведет закрытую тренировку в Киеве
Новина українською

Испанская "Барселона" накануне матча Лиги чемпионов с "Динамо" в Киеве проведет предматчевую тренировку о 11:00 на стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает ТК Футбол.

Накануне команда Кумана поселилась в киевской гостинице "Хайят" - Барселона заняла в нем целый этаж. А все работники отеля подписали документ о неразглашении информации о пребывании каталонцев.

Игроки и персонал "Барсы" строго придерживаются медицинского протокола, ни один из футболистов не подошел к 50 фанатам, которые встречали команду возле отеля.

Поединок "Динамо" - "Барселона" начнется сегодня в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского коронавирус
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Источник:
Футбол News

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