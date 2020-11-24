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Боруссия М – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Боруссия М – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Боруссией" (Менхенгладбах) и донецким "Шахтером".

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Именно первая встреча с немцами сильно подкосила позиции "горняков" в их квартете главного клубного европейского турнира. Разгром, который нанесла подопечным Каштру команда Розе, нивелировал успехи с миланским "Интером" и мадридским "Реалом". Теперь "Шахтеру" нужно локализировать всю свою энергию и выплеснуть ее на "Боруссия-Парк".

Сделает ли выводы тренер украинского гранда после первого матча? Как будет отвечать Розе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 25 ноября – в 19:50 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Марко Розе Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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