Анатолий Бессмертный: Учитывая обстоятельства, шансы Динамо и Барселоны - 50 на 50

Бывший защитник "Динамо" Анатолий Бессмертный вспомнил о победном матче 1/16 Лиги чемпионов против "Барселоны", где киевляне выиграли 3:1, и поделился мнением о шансах "бело-синих" в предстоящем поединке этих же команд в 4-м туре группового этапа.

- Анатолий, приятно вспомнить, как молодое "Динамо" обыгрывало грозную "Барселону" 3:1 в далеком 1993 году.

- Как будто и прошло немало времени, 27 лет, но такие матчи всегда в памяти, и до сих пор греют душу (смеется). На тот момент "Барселона" была одна из лучших команд Европы, поэтому и настрой на такого гранда был очень серьезный. Все ребята понимали ответственность, готовились, и как итог - все сложилось. У нас была молодая команда, но очень амбициозная, хотели доказать, что можем играть с такими клубами на равных. Да и не хотелось подвести наших болельщиков, которых пришло на стадион 70 тысяч. Забили быстрый гол, но затем на 25-й минуте получили в свои ворота пенальти, еще и удаление, Серега Мизин был отправлен в раздевалку.

- Не было в тот момент мысли, что нам в этой игре уже ничего не светит?

- Думаю, как парадокс, удаление сыграло нам на руку, наоборот мы собрались, а испанцы, забив мяч с "точки", наверняка посчитали, что без проблем возьмут нас "тепленькими". Понимали, что Сереге может влететь по полной, если бы проиграли, поэтому бились за себя и за того, то есть нашего парня. Леоненко забил два мяча и таким образом спас Мизина и всю команду. Выиграли очень тяжелый матч, играя 75 минут в меньшинстве. Хорошо запомнил, кто забил тот злосчастный пенальти, это был нынешний главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Может где-то нам и повезло, боженька помог, но, тем не менее, это была незабываемая победа!

- Нынешнее "Динамо" все с той же "Барселоной" может выстрелить, как ваше поколение?

- Учитывая сложившиеся обстоятельства: "Барса" неуверенно играет в чемпионате, занимая 12-е место и это рекорд последнего двадцатилетия. Не приезжает Месси и Де Йонг, травмы Пике и других лидеров, все это дает нам хорошие шансы противостоять испанцам. Да и по первому матчу ребята поняли и почувствовали, что можно бросить "Барселоне" вызов. В Испании, за исключением первых 15-и минут, когда, видимо, немного стушевались, динамовцы в дальнейшем раскрепостились, хорошо действовали, классно выбегали в контратаки, создавали моменты, и могли рассчитывать на ничейный результат. Они увидели, что также можно играть на равных против таких команд. Думаю, Луческу найдет хорошие мотивационные моменты, как лучше построить игру против такого соперника. Но опасаться "Барселону" нужно, в этой команде играют сильные исполнители, есть, кем заменить тех, кто не сможет сыграть в Киеве. Расцениваю шансы команд как 50 на 50. Ждем захватывающей игры, надеемся на достойный результат, и желаю родному клубу Удачи!

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится во вторник, 24 ноября. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.