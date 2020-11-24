Две великие победы, Кройф, Лобановский, много голов. История матчей Динамо - Барселона

Сегодня киевское "Динамо" примет обескровленную "Барселону", хмуро плетущуюся на 13-м месте в чемпионате Испании. В начале ноября каталонцы с трудом обыграли киевскую команду, причем, в концовке матча "Динамо" вполне могло рассчитывать на ничью.

Давайте вспомним все матчи между киевлянами и блаугранас – благо, команды более-менее часто пересекаются на европейской арене с начала девяностых годов прошлого века.

"Барселона" против украинских команд:

"Динамо": +7 =1 -3, 20:16

"Шахтер": +6 =1 -2, 18:8

1991: Почти ничья дома, почти победа в гостях

Турнир: Кубок обладателей кубков 1990/91

Стадия: 1/4

Тренеры: Анатолий Пузач – Йохан Кройф (и.о. Карлес Решак)

Матчи:

"Динамо" - "Барселона" 2:3 (Заец’33, Саленко’82-п – Бакеро’5, Урбано’45, Стоичков’63-п)

"Барселона" - "Динамо" 1:1 (Амор’90 – Юран’62)

В Киеве не дождались появления Йохана Кройфа – за несколько дней до игры с "Динамо" у великого нидерландского наставника начались проблемы с сердцем. Кройф лег на операцию (и больше не притрагивался к сигаретам), а "Барса" хотела победить и посвятить киевскую викторию своему тренеру. На выезд команду повез Карлес Решак, ассистент "Летучего голландца".

На "Олимпийском" гости быстро открыли счет, но потом мучились со связкой креативных форвардов киевлян Саленко-Юран. Решающим, пожалуй, стал гол полузащитника Урбано, забитый "в раздевалку".

В ответке на "Камп Ноу" блаугранас играли чисто на результат: команда начинала поединок с двумя форвардами (Христо Стоичков и Хулио Салинас), а заканчивала вообще без нападающих. Универсалы Амор, Бакеро и Эусебио стремились лишить киевлян мяча еще на ранней стадии атаки. В концовке гости попытались пойти на штурм, но в ответ получили изящную и результативную контратаку.

"Барселона" дошла до финала КОК-1991, где с перевесом в один мяч уступила "МЮ".

1992: Без шансов против кройфовской "Команды мечты"

Турнир: Кубок чемпионов 1991/92

Стадия: групповой этап

Тренеры: Виктор Колотов – Йохан Кройф

Матчи:

"Динамо" - "Барселона" 0:2 (Стоичков’33, Салинас’67)

"Барселона" - "Динамо" 3:0 (Стоичков’58’82, Салинас’88)

В этом противостоянии уровень команд оказался несопоставим. В Киеве "Барселона" ужаснулась качеству газона, мокрому полю и грязевым проплешинам во вратарской, не включала скорости и победила на классе. На "Камп Ноу" все было совсем иначе: хозяева постоянно атаковали, максимально нагружая Ахрика Цвейбу, Андрея Анненкова и Сергея Шматоваленко.

Истинным героем встречи стал голкипер киевлян Вальдемарас Мартинкенас –количество его сэйвов не поддается никакому исчислению. Кроме того, в двух матчах против Киева "Барса" четырежды обстучала штанги и перекладины ворот соперника. Нельзя сказать, что у динамовцев вообще не было никаких шансов забить: скорее, моменты Саленко казались фрагментарными и не слишком впечатляющими на фоне грандиозного футбола кройфовского коллектива.

Через два месяца после домашнего поединка против "Динамо", "Барселона" впервые в своей истории выиграет Кубок европейских чемпионов. А летом 1992-го команда Йохана Кройфа получит прозвище, которым впоследствии и будет известна следующим поколениям: "Dream Team".

1993: Счастье было так близко…

Турнир: Лига чемпионов 1993/94

Стадия: 1/16

Тренеры: Йожеф Сабо – Йохан Кройф

Матчи:

"Динамо" - "Барселона" 3:1 (Шкапенко’5, Леоненко’44-п’55 – Куман’27-п)

"Барселона" - "Динамо" 4:1 (Лаудруп’10, Бакеро’18’48, Куман’73 – Ребров’28)

В первом матче хозяева уже на 20-й минуте остались вдесятером, но это отнюдь не помешало им обыграть несколько вальяжную "Барселону", чья защита оказалась совершенно не готова противостоять Виктору Леоненко и Сергею Реброву – 3:1 в Киеве и неожиданно хорошие шансы на дальнейший шаг по сетке.

Йожеф Сабо, хорошо изучивший "Барсу", впоследствии вспоминал, что перед игрой на "Камп Ноу" говорил парням: "Главное – выстоять первые двадцать минут!" Он отлично понимал, что каталонцы сразу же кинутся на штурм и постараются забить уже в дебюте поединка.

После первых 20-ти минут игры на табло горели цифры 2:0.

Это шоу атакующего футбола в итоговом протоколе трансформировалось в пять забитых голов, в пять попаданий в каркас ворот ("Барселона" - 4, Ребров – 1) и в огромное количество моментов, упущенных Ромарио. В целом, конечно, "Барселона" была сильнее, но вот какой бы вышел результат, если бы "Динамо" выстояло в стартовом штурме?

Впрочем, футбол не терпит сослагательного наклонения.

В том розыгрыше ЛЧ каталонцы дошли до финала, где разгромно уступили "Милану".

1997: Мэтр бьет мальчишку, порядок бьет класс

Турнир: Лига чемпионов 1997/98

Стадия: групповой этап

Тренеры: Валерий Лобановский – Луи ван Гал

Матчи:

"Динамо" - "Барселона" 3:0 (Ребров’6, Максимов’32, Калитвинцев’65)

"Барселона" - "Динамо" 0:4 (Шевченко’9’32’44-п, Ребров’79)

Луи ван Галу к тому времени исполнилось 46. Он был самым модным европейским тренером – 11 титулов с "Аяксом", в том числе "Большие уши", многомиллионный контракт с "Барселоной", куча индивидуальных спонсоров. Для "Железного тюльпана" не существовало авторитетов, в высказываниях он был донельзя дерзок и максимально громок – эдакий Моуриньо на минималках (все становится на свои места, если учесть, что Моуриньо в "Барселоне" как раз работал помощником ван Гала).

В Киеве нидерландского наставника попросили рассказать, как он посещал лекции Валерия Лобановского в Италии, но "Тюльпан" только отмахнулся: "Это прошлое. Мы приехали за победой – это настоящее".

После игры, в которой "Барса" получила болезненные 0:3, тренер предпочел промолчать.

Киеву одной крупной победы показалось мало, и украинская команда методично уничтожила "БарсАякс" (под таким никнеймом ростер ван Гала войдет в историографию испанского футбола) на "Камп Ноу": хет-трик Шевченко, удивительный гол Реброва, а цифры на табло могли быть и покрупнее. Во время испанской трансляции после голов "Динамо" камеры выхватывали скамейку запасных киевлян и акцентировали внимание на седовласом, абсолютно безэмоциональном мужчине, внимательно следящим за ходом поединка: Валерий Лобановский не просто переиграл ван Гала, он буквально втоптал оппонента в изумрудный газон барселонского стадиона.

После матча мэтр был верен себе: "Мы вообще пока ничего не сделали. Мы пытаемся создать конкурентоспособную команду". "Барселона" сенсационно заняла последнее место в группе, Киев финишировал первым. В четвертьфинале молодая команда Лобановского уступила "Ювентусу", который дойдет до финала турнира.

2009: Киев против "Пеп Тим"

Турнир: Лига чемпионов 2009/10

Стадия: групповой этап

Тренеры: Валерий Газзаев – Хосеп Гвардиола

Матчи:

"Барселона" - "Динамо" 2:0 (Месси’26, Педро’76)

"Динамо" - "Барселона" 1:2 (Милевский’2 – Хави’33, Месси’86)

Здесь в лигачемпионском квартете все сложилось с точностью до наоборот: "Барса" заняла первое место в группе, "Динамо" - четвертое. В принципе, сверхсилы каталонцев были видны невооруженным глазом еще до начала поединков, к тому же "Барса" на тот момент являлась актуальным победителем Лиги чемпионов.

"Пеп Тим" выиграла матчи, стараясь не растрачивать силы – в обеих встречах она сделала ровно столько, сколько требовалось для победы. Киев выбыл из розыгрыша ЛЧ после группового этапа, "Барселона" же дошла до полуфинала, где ее переиграл Жозе Моуриньо.

2020: Мирча Луческу против перестроечной команды Кумана

Турнир: Лига чемпионов 2020/21

Стадия: групповой этап

Тренеры: Мирча Луческу – Рональд Куман

Матчи:

"Барселона" - "Динамо" 2:1 (Месси’5-п, Пике’65 – Цыганков'75)

"Динамо" - "Барселона" ???

Дела "Барсы" в национальном чемпионате идут, если сказать мягко, не то, чтобы очень хорошо: каталонцы демонстрируют свой худший старт за последние 29 лет.

В Киев блаугранас приедут злыми и усталыми (в прошедший уик-энд они уступили "Атлетико" 0:1), а также серьезно страдающими из-за травм футболистов: в лазарете находятся защитники Пике, Умтити, Араухо и Сержи Роберто, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Ансу Фати, по тренерскому решению не сыграют Лео Месси и Френки Де Йонг.

Несмотря на то, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" одержала три победы в трех матчах, ее игра не выглядит цельной, а структура – стабильной.

В Киев приедет команда, находящаяся в перестроечном режиме, да еще и в ослабленном составе.

В общем, самое время вспомнить 1997-ой.