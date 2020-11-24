Василий Кардаш предостерег Динамо перед матчем с Барселоной

Полузащитник " Динамо " (1996-2002 лет) 47-летний тренер Василий Кардаш рассказал, чего он ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов киевлян с "Барселоной" (сегодня в 22:00).

Перед первой встречей этих команд в Барселоне я говорил, что героем матча может стать юный вратарь "Динамо" Руслан Нещерет. Так и получилось. На этот раз на воротах будет Георгий Бущан и у него тоже будет отличный шанс громко заявить о себе. Думаю, что поединок будет сложным для обеих команд.

"Барселона" последнее время не блещет на внутренней арене, у Месси был спад, поэтому он и в Киев не приехал. Однако "Барселона" остается топ-командой, в определяющий момент она может собраться, как это было в недавнем поединке Лиги чемпионов с "Ювентусом". Поэтому не стоит преувеличивать кадровые проблемы испанского гранда, у которого более чем достаточно "звездных" исполнителей. А снижение результатов я бы объяснил, скорее, изменениями на тренерском мостике.