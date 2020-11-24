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Василий Кардаш предостерег Динамо перед матчем с Барселоной
Не зацикливаться на кадровых проблемах соперника
Полузащитник "
Перед первой встречей этих команд в Барселоне я говорил, что героем матча может стать юный вратарь "Динамо" Руслан Нещерет. Так и получилось. На этот раз на воротах будет Георгий Бущан и у него тоже будет отличный шанс громко заявить о себе. Думаю, что поединок будет сложным для обеих команд.
"Барселона" последнее время не блещет на внутренней арене, у Месси был спад, поэтому он и в Киев не приехал. Однако "Барселона" остается топ-командой, в определяющий момент она может собраться, как это было в недавнем поединке Лиги чемпионов с "Ювентусом". Поэтому не стоит преувеличивать кадровые проблемы испанского гранда, у которого более чем достаточно "звездных" исполнителей. А снижение результатов я бы объяснил, скорее, изменениями на тренерском мостике.
Однако фаворитом все равно остается "Барселона". На мой взгляд, доминирование испанцев в контроле над мячом будет ощутимым. Динамовцам предстоит искать свой шанс в компактных действиях на своей половине поля, в острых контрвыпадах, домашних заготовках при розыгрыше стандартных положений. В организации игры в обороне "Барселона" не безгрешна и этим необходимо воспользоваться. Убежден, что состав "Динамо" будет почти таким же, как в последнем календарном матче с "Ингульцом".
Динамовцам может помочь их раскованность, ведь в случае поражения ничего страшного не произойдет. Тем не менее, уровень "Барселоны" значительно выше. И если играть в свое удовольствие, киевляне могут сильно осложнить жизнь каталонцам.
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