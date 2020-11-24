Как Динамо и сборная ввели в экстаз футбольную Украину. ТОП-5 матчей Михаила Фоменко

В нашем футболе аксакалов тренерского цеха ныне единицы. Одним из тех, кто имеет богатейший опыт в роли главного тренера клубов Премьер-лиги и национальной сборной является Михаил Фоменко. Видавший виды специалист, начавший карьеру наставника еще в далеком 1979-м в родных Сумах с "Фрунзенцем", ныне находится в творческом отпуске. Будучи не отягощенным напряженным графиком футбольных дел, Михаил Иванович время от времени с удовольствием вспоминает события свой насыщенной биографии, в которой он проявил себя как игрок и тренер. Много лет он отдал киевскому "Динамо", завоевав с легендарным клубом множество наград и званий.

Именно на украинский период тренерской деятельности Михаила Фоменко пришлось наибольшее количество ярких событий и памятных побед. Когда автору этих строк пришлось проанализировать наиболее яркие матчи этого специалиста для выбора ТОП-5 в карьере, таковых набралось ни много ни мало больше двух десятков. Многие из них пришлись на период тренерства в том же столичном "Динамо", причем, на разных турнирных фронтах. Еще часть значимых игр коснулась работы Фоменко в симферопольской "Таврии". А ведь еще была работа в клубах тогдашней высшей лиги - ровенском "Вересе", киевском "ЦСКА-Борисфене"/ЦСКА, запорожском "Металлурге", харьковском "Металлисте". Болельщикам этих команд есть что вспомнить из годов 90-х и 2000-х. Да и не только им, а и самому Михаилу Фоменко, отметившему два месяца назад свое 72-летие.

Взять, к примеру, период работы в столичном ЦСКА, когда симпатичная дружина под управлением опытного тренера достойно выглядела в компании сильнейших. У армейцев был свой игровой почерк, они могли потрепать нервы любому сопернику. В этой связи вспоминается донецкий поединок "Шахтер" - ЦСКА на финише сезона-2000/2001, когда команда Михаила Фоменко оказала упорнейшее сопротивление горнякам. Та игра завершилась вничью, 0:0, и как позже оказалось, именно утраченных двух очков в итоге не хватило "Шахтеру" для своего первого в истории чемпионства.

Среди матчей, которые можно занести в актив Фоменко в бытность его рулевым запорожского "Металлурга", вне всякого сомнения, особняком стоит домашняя встреча с киевским "Динамо" в сезоне-2003/04. Уступая в счете в упорном поединке с чемпионом 1:2, запорожцы сумели проявить характер и сравнять счет на 90-й минуте. Та ничья была сродни победе, ее до сих пор с приятной грустью вспоминают болельщики Запорожья.

Немало по-настоящему ярких матчей было у тренера на довольно продолжительном отрезке работы в "Таврии" (в симферопольском клубе он трудился на протяжении почти четырех лет). Один из них - против "Шахтера" в сезоне-2007/08, в котором крымчане взяли верх со счетом 3:2. Та игра была насыщенной на события: помимо пяти голов в ней было десять желтых карточек и одна красная!

Три вышеперечисленные поединка вместе с еще пятью вошли в список, предлагаемый для определения Михаилом Фоменко ТОП-5.

- А вы опубликуйте не пятерку, а ТОП-8, - то ли в шутку, то ли всерьез предложил Михаил Иванович. - Ведь каждый из этих матчей для меня памятный и особенный.

Понять тренера, сумевшего в период своей карьеры создать не одну боеспособную команду, можно. Для каждого специалиста яркие победы своего детища по-особому ценны. Такие запоминаются на всю жизнь.

И все же путем исключения список из пяти лучших матчей в карьере Михаила Фоменко сообща все же был сформирован. С ним мы и знакомим болельщиков.

5-е место. Сезон-2008/09. Кубок Интертото. Ответный матч третьего квалификационного раунда

"Таврия" (Симферополь) - "Ренн" (Франция) - 1:0 (по пен. 9:10)

После первого поединка во Франции, где команда Михаила Фоменко уступила с минимальным счётом 0:1, все надеялись на успешный исход в ответной игре. "Таврия", в составе которой выступала целая россыпь квалифицированных исполнителей, в основное время имела несколько благоприятных шансов для взятия ворот, но реализовала лишь один из них. Не изменив счёт и в дополнительное время, в послематчевой серии пенальти творилось что-то невообразимое! В этом "валидольном" матче для выявления победителя команды вынуждены были пробивать по 12 (!!!) одиннадцатиметровых, в которых все решил промах симферопольца Илья Галюзы, пробившего мимо ворот - 9:10.

4-место. Сезон-1992/93. Финал Кубка Украины

"Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) - 2:1

Для Михаила Фоменко победа в финале Кубка страны стала первым серьезным успехом на посту главного тренера столичного "Динамо". В противостоянии с неуступчивыми львовскими "Карпатами", которыми руководил Мирон Маркевич, выигрыш дался динамовцам не без труда. В разгар каждого из таймов Виктор Леоненко и Дмитрий Топчиев поражали ворота львовской команды, на что соперник ответил голом с пенальти лишь перед самым финальным свистком.

3-место. 2013 год. Отборочный матч ЧМ-2014

Украина - Польша - 1:0

Результат этого матча был архиважен для руководимой Михаилом Фоменко сборной Украины. На момент встречи с польской "Кадрой" турнирное положение в группе обязывало нашу команду играть только на победу. Игра, проходившая на стадионе "Металлист" в Харькове, запомнилась особым напряжением и упорством со стороны поляков. К безумной радости заполненных трибун, в разгар второго тайма Андрею Ярмоленко удалось забить единственный мяч, что помогло украинской сборной досрочно обеспечить себе право как минимум бороться за путевку в финальную часть ЧМ-2014 посредством матчей плей-офф.

2-е место. 2013 год. Плей-офф отборочного цикла ЧМ-2014. Первый матч

Украина - Франция - 2:0

Получив в стыковых матчах соперника, в послужном списке которого не одно звание чемпионов мира и Европы, сборной Украины предстояло решать непростую задачу. Сказать, что к первому матчу с мощной дружиной Дидье Дешама наша команда отнеслась со всей ответственностью - значит, ничего не сказать. Проходившая на столичном НСК "Олимпийский" игра стала одной из лучших в истории нашей сборной. Проявленные игровая дисциплина, самоотдача и воля к победе позволили взять верх с вполне комфортным для ответного поединка счетом 2:0. Другое дело, что этого запаса не хватило во Франции, где украинцы пропустили три «сухих» мяча.

1-е место. Сезон-1993/94. Кубок чемпионов УЕФА. 1/16 финала. Первый матч

"Динамо" (Киев) - "Барселона" (Испания) - 3:1

В этом противостоянии фаворитом считался испанский гранд из Каталонии. В руководимой легендарным Йоханом Кройффом "Барселоне" в ту пору выступало много звёзд, среди которых бывший и нынешний ее наставники Хосеп Гвардиола и Рональд Куман соответственно. Первый матч в Киеве наверняка войдёт в историю футбола как пример самоотверженности и неудержимой воли к победе. Эти качества проявили подопечные Михаила Фоменко. Судите сами: на 27-й минуте, при счёте 1:1 "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Сергея Мизина. Однако играя вдесятером, сумело забить два мяча (дубль на счету Виктора Леоненко) и ввести всю футбольную Украину в состояние экстаза.