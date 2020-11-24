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Уругвайский хавбек Динамо высказался о Месси и амбициях киевского клуба

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Уругвайский хавбек Динамо высказался о Месси и амбициях киевского клуба
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Карлос де Пена, левый вингер киевского "Динамо", накануне матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов (сегодня в 22:00) в разговоре с ТК Футбол прокомментировал отсутствие в составе соперников Лионеля Месси.

Месси - лучший футболист мира. То, что он не сыграет против нас - положительный фактор. Но с другой стороны, было бы интересно еще раз встретиться с ним на поле.

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В любом случае это будет непростой матч, в нем мы попробуем взять очки. И поверьте, "Динамо" приложит все усилия, чтобы это сделать. Предварительную встречу на "Камп Ноу" мы провели хорошо.

Теперь будем играть дома, где нужно нужно действовать так же слаженно, но надеяться на более приемлемый результат.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Футбол News

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