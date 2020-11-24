Луиш Каштру назвал приемлемый результат матча с Боруссией и признал боль от прошлого поражения

На предматчевой пресс-конференции накануне вылета команды в Германию главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру говорил о предстоящем матче с Боруссией М (в среду в 19:55).

- Мистер, болит ли до сих пор поражение в первом матче 0:6? Какие выводы удалось сделать?

- Матчи и вообще все сейчас происходит очень быстро. И хорошее, и плохое. Но из всего нужно делать выводы. Очень часто мы все делаем хорошо, когда соперник позволяет. И делаем плохо, потому что соперник заставляет нас действовать лучше. 0:6 дома с "Боруссией" М - это больно и просто так не заживает. Если спросите: Больно ли? Да, больно.

Повлияет ли это на завтрашний матч? Нет. Мы проанализировали, поняли, что с нами произошло. И поедем на игру с полной уверенностью. Мы переживаем сложные моменты, но должны быть хорошо настроены и понимать, чего мы хотим от каждой игры. С этим мы и подойдем к завтрашнему матчу.

- Какие тактические выводы сделали из прошлого матча?

- Если я назову все проблемы прошлого матча, то открою карты на будущий. Могу только сказать, что мы не прессинговали и у нас не было любого типа попыток добраться до ворот соперника. Завтра нужно будет добавить в этих двух моментах.

- Алассан Плеа, который в предыдущем матче забил 3 гола, скорее всего, завтра не сыграет. Вы рады?

- Футболисты других команд, которые не сыграют против нас - это нас и не радует и не огорчает. Мы концентрируемся на нашей команде. А у нас 9 игроков, которые не могут помочь нашей команде сейчас. Когда такое случается, я не могу смотреть на соперника - только на свою команду.

- Неудача с "Александрией" повлияет на матч с "Боруссией"? Вы бы согласились на ничью с "Боруссией"?

- Прошлое на нас никак не действует. Мы проводим нестабильной сезон, у нас постоянно то выпадают, то появляются игроки.

Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не порадует. Если же игра будет развиваться так, что более справедливой будет ничья - я это приму. Группа у нас очень сложная. Чтобы выйти в 1/8 финала, нам нужно выиграть у "Интера" или "Реала". Ничья с "Боруссией" - неплохо, но мы будем стремиться победить.