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Динамо - Барселона. Хорошо ли вы помните противостояние между клубами - тест от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Сможете за четыре минуты ответить на десять вопросов?

Динамо - Барселона. Хорошо ли вы помните противостояние между клубами - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ 20/21 в родных стенах будет принимать "Барселону". До этого они играли 11 раз – дважды в Кубке обладателей Кубков, четыре раза в Кубке европейских чемпионов и пять раз в Лиге чемпионов.

Мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы помните историю противостояний "Динамо" с "Барселоной", пройдя наш тест.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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