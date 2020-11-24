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Динамо - Барселона. Хорошо ли вы помните противостояние между клубами - тест от UA-Футбол
Сможете за четыре минуты ответить на десять вопросов?
Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ 20/21 в родных стенах будет принимать "Барселону". До этого они играли 11 раз – дважды в Кубке обладателей Кубков, четыре раза в Кубке европейских чемпионов и пять раз в Лиге чемпионов.
Мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы помните историю противостояний "Динамо" с "Барселоной", пройдя наш тест.
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