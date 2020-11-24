  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Заявка горняков на матч 4-го тура ЛЧ

Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
Новина українською

Донецкий "Шахтер" огласил предварительную заявку на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии".

Луиш Каштру везет в Германию 20 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков

Нападающие: Мораес, Фернандо

Отдельно отметим, что в списке не оказалось Тайсона и Дентиньо. Кроме того, не сыграют травмированные Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко, у которого коронавирус.

Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Шахтера

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Счётчик шансов (Полтава)
24.11.2020 в 17:11
День-тінь, йоу!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...