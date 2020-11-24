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Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
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Луиш Каштру везет в Германию 20 футболистов.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков
Нападающие: Мораес, Фернандо
Отдельно отметим, что в списке не оказалось Тайсона и Дентиньо. Кроме того, не сыграют травмированные Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко, у которого коронавирус.
Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.
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