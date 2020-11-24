Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков

Донецкий "Шахтер" огласил предварительную заявку на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии".

Луиш Каштру везет в Германию 20 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков

Нападающие: Мораес, Фернандо

Отдельно отметим, что в списке не оказалось Тайсона и Дентиньо. Кроме того, не сыграют травмированные Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка, а также Виктор Коваленко, у которого коронавирус.

Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.