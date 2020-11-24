Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: В нашей группе ЛЧ никто не может знать, что будет в следующей игре
Горняки отправились на выездной матч с Гладбахом
Полузащитник "
– Тарас, после половины дистанции в группе Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место. Ты уже прикидывал, в каких матчах еще нужно взять очки, чтобы выйти в плей-офф?
– Если честно, я не просчитывал, ведь в такой группе сложно что-то предсказать. Тяжелейшая группа: "Реал", "Интер", "Боруссия" М и "Шахтер". Уровень всех команд высокий, и никто не может знать, что будет в следующей игре. Мы это видим по тем результатам, которые есть на данный момент. В каждом матче должны выходить и думать только о победе, чтобы выполнять свою задачу.
– Мы все переживаем и следим за ситуацией с отмененным поединком Швейцария – Украина. Каково моральное состояние сборников, выступающих в "Шахтере"? Станет ли дополнительной мотивацией тот факт, что цвета "Боруссии" М защищают футболисты национальной команды Швейцарии?
– Лига чемпионов – это совсем другой турнир. Настроение нормальное, понимаем: какое бы решение УЕФА ни принял, от нас уже мало что зависит. Мы были готовы играть тогда, и сейчас готовы, если встречу перенесут. Но теперь мы представляем интересы клуба и решаем задачи в другом турнире. Думаю, такая же ситуация и у швейцарских игроков "Боруссии".
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