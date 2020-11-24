  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Степаненко: В нашей группе ЛЧ никто не может знать, что будет в следующей игре
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: В нашей группе ЛЧ никто не может знать, что будет в следующей игре

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки отправились на выездной матч с Гладбахом

Степаненко: В нашей группе ЛЧ никто не может знать, что будет в следующей игре
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящей игры с менхенгладбахской "Боруссией" в 4-м туре Лиги чемпионов.

– Тарас, после половины дистанции в группе Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место. Ты уже прикидывал, в каких матчах еще нужно взять очки, чтобы выйти в плей-офф?

– Если честно, я не просчитывал, ведь в такой группе сложно что-то предсказать. Тяжелейшая группа: "Реал", "Интер", "Боруссия" М и "Шахтер". Уровень всех команд высокий, и никто не может знать, что будет в следующей игре. Мы это видим по тем результатам, которые есть на данный момент. В каждом матче должны выходить и думать только о победе, чтобы выполнять свою задачу.

– Мы все переживаем и следим за ситуацией с отмененным поединком Швейцария – Украина. Каково моральное состояние сборников, выступающих в "Шахтере"? Станет ли дополнительной мотивацией тот факт, что цвета "Боруссии" М защищают футболисты национальной команды Швейцарии?

– Лига чемпионов – это совсем другой турнир. Настроение нормальное, понимаем: какое бы решение УЕФА ни принял, от нас уже мало что зависит. Мы были готовы играть тогда, и сейчас готовы, если встречу перенесут. Но теперь мы представляем интересы клуба и решаем задачи в другом турнире. Думаю, такая же ситуация и у швейцарских игроков "Боруссии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
knmua(Киев) (Киев)
24.11.2020 в 16:54
Почему же, уже все всё знают или вы тешите себя призрачными фантазиями?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...