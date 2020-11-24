Буяльский: Сегодня мы играем дома и должны владеть инициативой и больше играть с мячом

Полузащитник " Динамо " Виталий Буяльский в эфире ТК "Футбол" поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое виденье как должна проходить игра.

Те футболисты "Барселоны", которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде как "Барселона" сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на "Камп Ноу", - заявил Буяльский.