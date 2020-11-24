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Буяльский: Сегодня мы играем дома и должны владеть инициативой и больше играть с мячом
Хавбек Динамо уверен, что в Киеве будет не легче, чем на Камп Ноу
Полузащитник "
"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое виденье как должна проходить игра.
Те футболисты "Барселоны", которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде как "Барселона" сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на "Камп Ноу", - заявил Буяльский.
Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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