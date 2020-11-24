  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Буяльский: Сегодня мы играем дома и должны владеть инициативой и больше играть с мячом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский: Сегодня мы играем дома и должны владеть инициативой и больше играть с мячом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек Динамо уверен, что в Киеве будет не легче, чем на Камп Ноу

Буяльский: Сегодня мы играем дома и должны владеть инициативой и больше играть с мячом
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК "Футбол" поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое виденье как должна проходить игра.

Те футболисты "Барселоны", которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде как "Барселона" сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на "Камп Ноу", - заявил Буяльский.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...