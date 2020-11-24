Дмитрулин: Если сегодня Динамо возьмет очки, это не будет сенсацией

Экс-защитник " Динамо " Юрий Дмитрулин поделился своим мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевляне дома примут "Барселону".

- Будут ли сюрпризы или сенсации в матче? Смотря, что понимать под этим. Если победу или ничью "Динамо", то я не стал бы считать это неожиданностью. Перед прошлым матчем с "Барселоной" в Испании тоже все предполагали, что для хозяев будет простая игра, а на самом деле мало того, что матч получился равным, так "Динамо" еще и могло увезти очки из Испании. Поэтому я не могу сказать, что, если сегодня "Динамо" возьмет очки, это станет сенсацией.

- То есть, на ваш взгляд, дома киевлянам должно быть немного легче?

- Думаю, да, тем более что "Барселона" приехала не в своем сильнейшем составе, у них отсутствует целый ряд лидеров – этот факт может повлиять как положительно, так и негативно. Например, отсутствие Месси – это шанс для Гризмана и других футболистов, которые действуют впереди. Обычно вся игра идет через Месси, она заточена под Месси, поэтому в сложившейся ситуации у других футболистов есть шанс доказать свою значимость и важность для команды.

- На ваш взгляд, может ли "Барселона" недооценить "Динамо"?

- Не думаю. Все-таки, для "Барселоны" в группе еще ничего не решено, поэтому не думаю, что они приехали в Киев, чтобы играть спустя рукава. Тем более, после первого матча наставник испанцев Куман сам сказал, что с "Динамо" нужно считаться, что это очень серьезный соперник.

- По сравнению с прошлым матчем чемпионата Украины против "Ингульца" в обойму "Динамо" никто из игроков не добавился. Кадровые проблемы усложнят задачу для нашей команды?

- Естественно, отсутствие ключевых исполнителей – это проблема. Но точно так же, как и для "Барселоны", это шанс для наших молодых игроков проявить себя и зарекомендовать с лучшей стороны. За примерами далеко ходить не нужно: травмы игроков и коронавирусная инфекция способствовали тому, что Забарный стал игроком основного состава. Так что эту ситуацию также можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не думаю, что у молодежи будет боязнь "Барселоны". Какой же смысл выходить на поле, если бояться соперника? Где, как не в Лиге чемпионов, в матчах с такой командой, как "Барселона", показывать себя.

- На ваш взгляд, сегодня команды изберут такую же тактику, как и в матче трехнедельной давности в Испании?

- Не думаю, что что-то поменяется, на мой взгляд, игра будет примерно такой же. Единственное, чем эти два матча будут отличаться, это наличием или отсутствием ключевых исполнителей в составах команд.

- Вы играли против "Барселоны" в 1997-м году, будете ли во время сегодняшнего поединка проводить параллели?

- От того матча впечатления остались самые положительные, но о каких параллелях можно говорить, если и у "Динамо" поменялся стиль игры с 1997-го года, и "Барселона" с тех пор играет совершенно по-другому. Так что тут и говорить не о чем.