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Буффон не попал в заявку Ювентуса на предстоящий матч Лиги чемпионов
Пирло оставил голкипера вне заявки
"Ювентус" объявил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем". В список, состоящий из 21 футболиста, не попал голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон.
Заявка "Ювентуса": Щенсны, Пинсольо, Исраэль, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулушевски, Роналду, Мората, Дибала.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" — "Ференцварош" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия).
"Ювентус" набрал 6 очков в 3 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ференцварош" (1) — на четвёртом месте.
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