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Тренер Боруссии Розе: Результат первого матча остался в Киеве, завтра он нам не поможет
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Главный тренер гладбахской "Боруссии" Марко Розе поделился ожиданиями от матча 4-го тура
"Результат первого матча остался в Киеве, и завтра он нам не поможет. "Шахтер" будет играть по-другому. У них вернулись в строй несколько важных игроков, а это значит, что Донецк стал только сильнее. Но у нас также есть отличные игроки. Тем не менее, чтобы выиграть завтра, нам придется показать лучшую игру и приложить максимум усилий.
У каждой команды сейчас есть свои кадровые проблемы. У нас есть возможность компенсировать отсутствие Алассана Плеа.
Бенсебаини по-прежнему на карантине после позитивного теста. Но для Плеа карантин закончен, и ему разрешили тренироваться сегодня. Посмотрим, достаточно ли он здоров для того, чтобы сыграть завтра", - сказал Розе.
Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.
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