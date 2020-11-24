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Защитник Ференцвароша: Когда я попросил Роналду поменяться футболками, то он пренебрежительно махнул рукой
Криштиану был в ярости
Защитник "Ференцвароша" Марсель Хайстер рассказал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в той встрече победу одержал туринский клуб (4:1), а Роналду не сумел забить.
"Думаю, он был в ярости. Он пренебрежительно махнул рукой, когда я попросил его поменяться со мной футболками. Возможно, дело было в том, что он не забил в наши ворота. Или проблема заключалась в том, что я отобрал у него мяч, когда он атаковал. Это был самый прекрасный опыт в жизни", — приводит слова Хайстера Goal.com.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" — "Ференцварош" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия).
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