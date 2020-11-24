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Сабо: Не понимаю, что происходит с Вербичем. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой
Предугадать стартовый состав Динамо на матч с Барселоной очень непросто
Бывший наставник "
"Барселона" в любом составе все равно сильный соперник. И "Динамо", к сожалению, все никак не может собрать свой оптимальный состав, все время он меняется. Будет интересно посмотреть на сегодняшний поединок. В любом случае киевлянам будет тяжело. Луческу постоянно меняет состав. Нет ни одного поединка, чтобы играли одни и те же игроки. Даже Гармаш начал играть, он молодец, хорошо себя показал. Думаю, он и сегодня будет играть.
Сегодня не будет играть Цыганков. Раньше я бы с уверенностью сказал, что его поменяет Вербич. Но мне непонятно, что с ним происходит в последнее время. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой. А когда он только появился в "Динамо" – был ведущим футболистом киевлян. Он сейчас в очень плохом состоянии. Не исключаю, что Луческу рискнет и выпустит с первых минут Цитаишвили. Посмотрим какое решение примет тренерский штаб", - сказал Сабо.
Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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