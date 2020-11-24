  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сабо: Не понимаю, что происходит с Вербичем. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Не понимаю, что происходит с Вербичем. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Предугадать стартовый состав Динамо на матч с Барселоной очень непросто

Сабо: Не понимаю, что происходит с Вербичем. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой
Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол рассказал, чего ждет в матче Лиги Чемпионов "Динамо" - "Барселона".

"Барселона" в любом составе все равно сильный соперник. И "Динамо", к сожалению, все никак не может собрать свой оптимальный состав, все время он меняется. Будет интересно посмотреть на сегодняшний поединок. В любом случае киевлянам будет тяжело. Луческу постоянно меняет состав. Нет ни одного поединка, чтобы играли одни и те же игроки. Даже Гармаш начал играть, он молодец, хорошо себя показал. Думаю, он и сегодня будет играть.

Сегодня не будет играть Цыганков. Раньше я бы с уверенностью сказал, что его поменяет Вербич. Но мне непонятно, что с ним происходит в последнее время. Его выпускают на 15-20 минут, а он никакой. А когда он только появился в "Динамо" – был ведущим футболистом киевлян. Он сейчас в очень плохом состоянии. Не исключаю, что Луческу рискнет и выпустит с первых минут Цитаишвили. Посмотрим какое решение примет тренерский штаб", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
24.11.2020 в 20:00
Опять вылез вонючий гиенообразный шакал с очередным высером... Старый маразматик за миску гнилой ахметовской похлебки будет лаять и блеять на ДИНАМО...
Ответить
0
0
Исследователь
24.11.2020 в 20:00
Дело в том что в ДК до прихода Луческу почти все считались никакими, а теперь являются игроками сборной, поэтому и с Вербичем будет всё нормально если он действительно профессионал.
Ответить
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
24.11.2020 в 19:21
Вербіч не використовує і половину свойого потенціалу. Він гравець рівня Велозу та Белькевича, можливо просто не хоче брати на себе відповідальність або переоцінений.
Ответить
+3
-1
avatar
ymscik (Херсон)
24.11.2020 в 18:54
К сожалению Сабо уже многое не понимает!
Ответить
+4
-7
sergkir
24.11.2020 в 18:48
В этом наша беда, как мы относимся к людям старшего возраста
Ответить
+3
-4
Unselfish (Белая Церковь )
24.11.2020 в 18:37
Не понимаю, Нахера у Сабо берут интервью и какого этот старпер несёт ахинею???
Ответить
+4
-6
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
24.11.2020 в 18:53
Этот "старпер" собрал Динамо 97го, которое с Лобаном громило всех. Хотя бы поэтому следует относиться к его словам уважительно. А чего добился ты?
Ответить
+7
-5
avatar
ascent (Луксор)
24.11.2020 в 19:20
Он умеет самоутверждаться за счет других. Сабо же ему не ответит...
+3
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
24.11.2020 в 19:25
Нісенітниця, той склад зібрав Григорій Суркіс.
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
24.11.2020 в 19:58
Зібрати і я можу, а от грати той склад почав лише у Лобановського.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...